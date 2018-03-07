【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

<(2380 虹光) 今天豪邁的漲停板囉。>

美股持續上漲，惟盤後大跌超過 300 點，降低市場追價意願。台股今日開盤蹲低，鴻海、聯發科拉升加上中小型股輪番上陣，終場指數下跌 39 點，收在 10745 點，成交量為 1207 億元。

觀看焦點類股：

比特幣相關版卡股表現較強，包括撼訊 (6150)、承啟(2425)、世芯(3661) 等，但不少股票被警示，不容易操作，因此短線上還需要再觀察。

被動元件的日電貿 (3090)、好德(3114)、美桀(5255) 創新高。

生技股的中裕 (4147) 在美國藥證核准通過下跳空大漲，刺激同族群股生華科 (6492)、懷特(4108)、健喬(4114) 等大漲，接下來是否能擴大戰線值得注意。

重點持股報告。

(4549 桓達、6274 台燿) 續抱。

(1589 永冠 - KY、4721 美琪瑪) 股價依舊在系統之內，不預設立場唷，續抱。

(2380 虹光) 今日強勢股。今天帶領會員新進的股票，蠻幸運的又是現買現賺，盤中還一度亮燈漲停板唷，期待未來的表現了。

(6141 柏承) 今天回檔的幅度稍深，但連漲九天有個適度的回檔反而是健康的。因此回檔不用怕，只要有系統研判該抱該賣即可，目前柏承還是在系統之內，我們就是續抱囉。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 6141 柏承、1589 永冠 - KY、4721 美琪瑪、4549 桓達、6274 台燿、2380 虹光。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)