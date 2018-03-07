2月物價指數年增2.19％ 創13個月新高

行政院主計總處今（7）日發布物價指數，2 月份消費者物價總指數 CPI，相較 1 月上漲 0.93％，若以去年同期比較，年增 2.19％，創下 13 個月以來的新高，綜觀 2018 年 1 到 2 月平均，相較去年同期漲 1.54％，各大類漲幅以雜項類因菸稅因素致漲 5.40％為最大，服務費用則是受到春節所在月份不同影響，價格相對上揚。

因適逢農曆春節，應節相關食品需求增加價格上漲，加以節前饋贈保母禮金與計程車資、旅遊團費等價格調升所致，但因為冬季服飾促銷，抵銷部分漲幅，2 月 CPI 較 1 月上漲 0.93％；若是與去年同月比較，2 月 CPI 漲 2.19％，主因部分服務費用價格上揚，加以香菸、燃氣、油料費、運輸費及醫療費用價格調漲，以及蔬菜、水產品、乳類及肉類價格上漲所致。

綜觀 2018 年 1 到 2 月平均 CPI，則是較去年同期漲 1.54％。主計總處表示，以 1 到 2 月觀察較能排除春節月份不同的干擾，各大類漲幅以雜項類因菸稅因素致漲 5.40％為最大，交通及通訊類也因油料費及運輸費價格上揚，漲 1.95％，食物類中蔬菜漲幅超過 2 成，水產品、乳類等也呈價揚，但在水果跌幅明顯互抵下，漲 0.90％，核心 CPI 漲 1.61％。

至於 2 月份躉售物價總指數 WPI 部分，則是較 1 月跌 0.14％，經調整季節變動因素後跌 0.30％，相較去年同月跌 0.27％，1 到 2 月平均則是較去年同期跌 0.50％，其中國產內銷品漲 1.90％，進口品漲 0.15％，出口品跌 2.93％。

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