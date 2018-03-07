【日盛投顧】指數暫失季線

◆盤勢分析

1. 因美國白宮經濟顧問柯恩請辭，晨間美國電子盤下挫超過 400 點，抵消周二費半指數創新高的利多，台股早盤小幅低開，隨即與亞洲股市震盪上揚，盤中指數一度翻紅，最高上漲至 10,818 點，但因盤面缺乏權值主流領軍，指數再度回落，終場台股下跌 39.02 點，跌幅 0.36%，收在 10,745.32 點，成交金額略增至 1,210.55 億元；OTC 指數收盤上漲 0.26%，表現相對亮眼。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：大盤雖失守季線，但指數未破前日低點，短期仍以震盪盤整多格局視之。

(2) 量能：周三成交金額略增，觀察後續能否出量站穩季線，扭轉技術面與籌碼面的弱勢。

(3) 技術指標：短線 9 日 KD 與日 MACD 還未出現轉強訊號。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 10.33 億元；外資 - 1.62 億元、投信 + 3.98 億元、自營 + 7.97 億元。

3. 近期國際股市震盪幅度仍大，預期指數極短線將於季線附近震盪整理，建議選股仍以有題材或基本面支撐的中、大型個股為主，高出低進來回區間操作。

傳產權值抗跌 主機板、生技亮眼

1. 電子類股

(1) 主機板：

顯示卡領頭羊 6150 撼訊、2425 承啟整理兩日，早盤再度攻高，帶動 2399 映泰、2377 微星、2376 技嘉轉強。

(2) 被動元件：

2327 國巨 2 月份營收年增 60.6%，股價尾盤拉高，3090 日電貿再創波段新高、2472 立隆股價轉強。

(3)IC 設計：

3545 敦泰受惠於 IDC、光學指紋辨識加持，股價逆勢上漲；2363 矽統搶進 3D 手勢控制、ADAS 市場，周三股價強勢漲停。此外，6138 茂達 2 月營收年增 18.16%，股價收漲超過 4%。此外，AI 相關公司 3443 創意 2 月營收年減 3.88% 優於預期，股價持續上揚。

2. 非電子類股

(1) 生技：

4147 中裕愛滋病新藥通過 FDA 核准，股價周三強勢漲停，帶動生技族群 4108 懷特、4121 優盛、3164 景岳走高。此外，1707 葡萄王市場傳 2018 年 EPS 上看 11 元，股價與同業 8436 大江同創波段新高。

(2) 集團股：

潤泰集團出售高鑫零售轉投大陸私募基金，且受惠於轉投資 4147 中裕新藥通過 FDA，2915 潤泰全、9945 潤泰新股價同步上揚。