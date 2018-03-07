瘋搶衛生紙？投資天然資源基金較實在  

衛生紙漲價衍生出全民瘋搶問題，不僅造成大缺貨，也讓投資人關注到，這就是景氣好轉帶動原料價格攀升後，引發的通膨增溫。可以預見的是，接下來原料漲價將一步步反映在民生物價上，通膨概念的天然資源這類景氣循環類股，也成為當前不可或缺的投資標的，與其跟搶民生物資，倒不如配置部分資金到包括林木、礦業等天然資源基金，讓投資搭上通膨的順風車。

鉅亨基金交易平台指出，為了因應國際紙漿價格上漲，台灣衛生紙廠商宣佈將調漲衛生紙價格，使得台灣全民一起瘋搶衛生紙，但其實國際紙漿上漲的背後，隱含著全球對於紙製品與上游木材原料的高度需求。

先從線上購物來說，平台購物的崛起，讓包裝用的紙板需求大增，進一步拉升木材原料價格，另一方面，根據 FOA(聯合國糧食及農業組織) 的報告，由於人口持續增長，全球對於紙製品的產量也將持續增加，預估紙製品的產量將以每年 2.7%~3% 的速度持續增長。

鉅亨基金交易平台進一步指出，不能忽視的還有美國的房市需求，受到美國新屋開工的穩定成長，讓美國木材價格走揚，再加上千禧一代進入買房年紀，對美國房市都帶來正面挹注。

整體來看，線上購物的盛行加上持續增長的人口，將支持紙製品產量持續成長，而美國的經濟持續復甦，美國房市前景樂觀，也讓木材需求攀升，有利林木相關產業，這也是為麼過去一年來林木基金的漲幅超過 2 成，居天然資源基金之冠。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，人口的增加、都市化的普及以及線上購物平台的興起都將使得人類對於紙製品的需求持續增加，進而推升對於林木資源的需求，建議投資人可瞄準林木等天然資源基金來佈局。

