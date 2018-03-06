【富蘭克林】富蘭克林坦伯頓多空策略基金 跳脫傳統、創新收益來源

全球股市多頭續航進入第十年，各主要股市累積不小漲幅，向上仍有空間但相對承壓也頗重。一向奉行穩健投資哲學的富蘭克林證券投顧預見這股趨勢，特別引進「富蘭克林坦伯頓多空策略基金」，並於 3/5 獲得金管會證期局核准辦理該基金在台募集與銷售業務，竭力台灣投資人在不同的市場氣氛中掌握最佳佈局戰略。

四大策略 另類投資拓展新收益來源

全球政治與政策不確定性猶存，也成為市場波動的主要干擾源，投資人處於多元的金融商品與交易環境，享有更大報酬機會的同時，可能承擔同等可觀的風險，在既有的股債資產中，納入另類資產的對沖投資策略，有助於強化分散的效果。

有別於傳統股票或債券投資，「富蘭克林坦伯頓多空策略基金」採取多空雙向配置並輔以衍生性金融商品操作，以達到管控波動風險、追求長期資產增值機會的目標，同時納入股票對沖、債券相對價值、事件驅動、全球宏觀等四大對沖策略，以收股、債、外匯等相關資產潛力。

波動升溫 低貝它值＋超額報酬策略有助分散風險

二月以來全球股市震盪加劇，引發投資疑慮，富蘭克林認為，基於景氣與金融市場投資前景審慎樂觀，資產組合中仍應把握多元配置的核心價值，惟在投資市場波動增加趨勢下，甚至可能發生美國公債和股票等風險性資產齊跌的狀況，傳統上以債券平衡股票風險的做法可能失效，此時，另類投資的多空操作，不但可為投資人拓展新的收益來源，更重要的是堅守追求低貝它及超額報酬策略，為投資人提供分散風險的另一選項。

「富蘭克林坦伯頓多空策略基金」的經理團隊整合多位共同經理人研究能力及操盤智慧，同時團隊實際擁有逾 23 年的對沖操作經驗，對多空策略有深度了解，竭力為投資人創造風險調整後的報酬空間。

富蘭克林表示，新基金加入後，總代理的基金數增加至 54 檔（截至 2018/03/06），富蘭克林的基金陣容更加完整堅強，投資策略更為延展多元，持續為台灣投資人在不同的領域拓展新的收益視野、創造獲利的最大值。

本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益， 投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】。本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用 (含分銷費用) 已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 下載，或逕向本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。