美升息預期升溫 套息資金泉湧 港匯創10年新低

美國聯準會 (Fed) 主席鮑威爾在上任後首次國會聽證會上對升息立場偏鷹，市場對 Fed 今年升息 4 次的預期升溫。消息刺激 10 年期美債殖利率再升穿 2.9%，吸引資金進行套息交易。港匯昨 (28) 日一度跌至 7.8298，創下 2007 年 8 月以來新低。分析認為，港元下跌屬短期借勢炒作，跌穿 7.83 關口不容易，視乎港元拆款利率能否回升。

美元兌港元走勢

前晚鮑威爾聽證會後港匯已經開始波動，至香港開市後下跌 20 點子 (1 元等於 1 萬點子) 至 7.828 以上，進入歐洲交易時段後進一步下跌，不過晚上已回升至前日的水平。截至晚上 9 時，港匯報 7.8267，跌 9 點子。

香港《明報》引述新城晉峰金融集團國際業務總監文錦輝表示，港元拆款利率未見上升，與美元存在息差，吸引大筆資金套息獲利。他認為昨日港匯下跌是借助鮑威爾的鷹派言論，料只屬短期炒作，港元不會大幅下跌，因為香港銀行體系「水浸」，而且金管局會在港元跌至弱方保證前進行干預，一向少有資金炒作港元。

踏入 2018 年後，港元拆款利率 (HIBOR) 開始回落，昨拆款利率整體變幅不大，對市動變動最敏感的隔夜拆款利率上升 28 點子 (1% 等如 100 點子) 至 0.426%，反映銀行間拆借利率的 1 個月隱含拆款利率亦升至 0.97%。港美息差微跌至 0.92%，但仍為 2008 年 5 月以來高位。

Hibor 隔拆利率至 0.426%。 (圖：香港財資市場公會)

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，港息過了月結期，資金需求回落，1 個月拆款利率定盤價亦隨之回落至 0.73%。由於美息目前達 1.65%，使港美息差超過 90 點子，也導致了資金由港元轉到美元，使美元兌港元曾升至 7.8298，這是自 2007 年下旬以來，超過 10 年的港元最弱水平。事實上，金管局自 2005 年設立雙邊兌換保證後，港匯從未跌至 7.85 弱方兌換保證價。

林俊泓稱，息差只是其中一個影響港息走勢的因素，關鍵是市場對本地資產價值前景看法；目前未見有資金大舉流出港股，故相信港匯在 7.83 便會掉頭回升，不會大幅跌穿此關口。

去年 8 月港元一度升近 7.828 水平，金管局額外增發外匯基金票據 400 億元吸收銀行資金，港匯即上升，及後在 9 月亦再增發 400 億元。林俊泓表示，市場開始有增發的傳聞，但認為這次金管局增發外匯基金票據機會不大，因為金管局指增發票據與港匯走勢無關，是為解決市場需求，而現時票據息率低，銀行並未出現額外的需求。

港股方面，恒指在月結日低開低走，昨在中美不利因素夾擊之下，港股一度急挫超過 500 點，收市報 30844 點，仍跌 423 點。總結 2 月恒指挫逾 2042 點或 6.2%，為 2 年來最大單月跌幅，總市值期間蒸發超過 2 兆元。國指收報 12382 點，跌 2.09%，2 月則累跌 8.7%，

恒指走勢

香港《文匯報》援引耀才證券研究部總監植耀輝指出，鮑威爾的言論令市場預期 Fed 今年或會升息共 4 次，美債息率再升至 2.9% 以上，亦拖低港匯，是港股急挫的主因。

他預期，美股本周或因鮑威爾的言論較為波動，暫難斷定港股能否重展升勢，故不太建議投資者目前追貨，料恒指本周續在 31000 點至 31700 點上落。