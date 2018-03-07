轉投資和詮興櫃掛牌股價飆漲逾4成 台虹潛在收益1.4億元

台虹 (8039-TW) 轉投資持股 15.67% 的和詮科技 (6673-TW) 今 (7) 日登錄興櫃交易，早盤股價走高到 61 元，距離第一盤開盤價漲幅已逾 4 成，台虹持有和詮 15.67%，以今日和詮股價計算，潛在收益達 1.41 億元，有助台虹財報表現。

和詮預計最快今年第 4 季送件申請上櫃，若一切順利，將在明年掛牌交易。

和詮是全球最大特殊投影抗光幕製造商，台虹為原始股東，目前持有和詮股票張數 3611 張，持股比例 15.67%，台虹每股持股成本 22 元，依今天和詮股價 61 元計算，台虹來自和詮的潛在獲利達 1.41 億元。

和詮科技成立於 2007 年 9 月，目前股本為 2.3956 億元，主要量產 90 吋至 120 吋大尺寸激光電視專用抗光幕材料，且是業界唯一具生產光遮蔽率 80％以上之 120 吋能力的抗光幕材料廠商。

和詮所生產的卷狀微結構線性塗佈技術生產特殊抗光屏幕材料，讓投影顯示能在亮室下，畫面不受干擾並呈現高對比、高色調效果，同時也能降低成本，目前和詮產品有 9 成為外銷。

和詮科技去年營收 1.9 億元，年增 56.61%，稅後純益逾 1000 萬元，為該公司連 2 年獲利。

和詮董事長陳明立原任台虹總經理，和詮成立也獲台虹資金支持，除台虹為原始股東外，日本有澤製作所持股最高，高達 36.89%。

和詮指出，該公司以日本有澤製作所獨家授權製造全球唯一的線性微結構抗光投影幕，在顯示器轉變中扮演了重要角色。讓投影顯示進入新的世代，使投影顯示不再只限於暗的環境下使用，讓投影顯示能利用抗光幕而能進入家庭，進入公共場所，讓任何室內大型顯示的需求投影顯示均能派上用場。