朝鮮半島局勢出現緩和跡象 市場風險偏好回升

周二，朝鮮半島局勢出現緩和跡象，黃金出現小幅下跌，美元 / 日元小幅上漲。

據新華社消息，結束對北韓訪問的韓國特使團首席特使、青瓦台國家安保室室長鄭義溶６日說，北韓明確表達了朝鮮半島無核化的意願，並有意與美國展開對話。

鄭義溶當天在青瓦台春秋館召開記者會介紹訪朝成果時說，北韓明確表示，只要消除對朝軍事威脅，保障北韓體制安全，北韓沒有理由擁核。

北韓表示，為磋商半島無核化問題和實現朝美關係正常化，北韓有意與美國展開開誠布公的對話。北韓還明確表示，對話持續進行期間，將不進行核試驗和彈道導彈試射，並承諾不對韓國使用核武器和傳統武器。

鄭義溶說，雙方商定於４月底在板門店韓方一側的「和平之家」舉行南北韓首腦會晤，將就此展開具體的實務磋商。這將是南北韓歷史上第三次首腦會晤。雙方還決定，為緩解南北韓軍事緊張，實現緊密協商，將在南北韓首腦間設立熱線，並在首腦會晤前實現首次通話。

此外，為延續平昌冬奧會期間形成的南北韓和解與合作的良好氛圍，北韓邀請韓方跆拳道示範團和藝術團訪問平壤。

５日和６日，韓國總統文在寅派遣的訪朝特使團訪問北韓，作為平昌冬奧會之際北韓最高領導人金正恩派遣特使訪韓的回訪。特使團成員除鄭義溶外，還包括韓國國家情報院院長徐薰、統一部次官千海成、國家情報院次長金相均和青瓦台國政狀況室室長尹建永。

北韓最高領導人金正恩５日會見了特使團一行並為他們舉行晚宴。金正恩在聽取南韓特使轉達的韓國總統文在寅有關北南首腦會晤的意願後，與韓方交換意見並達成共識，他還要求北韓有關部門儘快採取相關實際舉措。會見時，鄭義溶向金正恩轉交了文在寅的親筆信。

另據韓國媒體援引青瓦台高層官員的話報導，金正恩對韓美４月將舉行與往年規模相仿的聯合軍演表示理解。

消息傳出後，現貨黃金小幅下跌，一度跌破 1325 美元；美元 / 日元小幅上漲至 106 上方。此外美國公債下跌，美國股指期貨上漲，美元走弱，非美貨幣走強，黃金在小幅下跌後持續走強，日內漲幅超 0.7%，一度至 1330 美元上方。

此外，隨著市場對貿易戰升級擔憂的減輕，歐洲股市普漲。

『新聞來源／華爾街見聞』