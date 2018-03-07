美國財長：支持川普關稅計劃 沒有尋求貿易戰

摘要：美國財長梅努欽在國會聽證時表示，支持川普的關稅計劃，了解市場對貿易戰的恐慌，但美國並沒有尋求貿易戰，優先事項是 NAFTA 談判和與中國之間的貿易問題。他還暗示，如果 NAFTA 談判成功將得到鋼鋁關稅豁免權，進一步顯示關稅非關國家安全，只是一種談判策略。美元和美債殖利率走低，美股由漲轉跌。

美國財長梅努欽就 2019 財年（今年 10 月開啟）的政府支出預算，在美國國會眾議院撥款預算子委員會接受聽證。

他表示，支持美國總統川普的關稅計劃，了解市場對貿易戰的恐慌。美國並沒有尋求貿易戰，目前優先事項是北美自由貿易協定（NAFTA）重新談判和與中國之間的貿易問題。如果 NAFTA 談判成功，欲對鋼鐵和鋁施加的全球性進口關稅，就不會再適用於加拿大和墨西哥。

這也是一周內包括川普在內的三位美國高官，對鋼鋁關稅存在豁免可能的正式表態。川普周一發表推文稱：「鋼鐵和鋁的關稅會被取消，只要新的、公平的 NAFTA 協議被簽署。」同屬保護主義鷹派的白宮國家貿易委員會主任納瓦羅上周日在 CNN 表示，雖不會豁免任何國家，但對美國企業必須的某些特定產品，可能給予一定的豁免。

雖然包括白宮新聞發言人和美國財長在內的接近總統人士都表示，川普不是想打貿易戰，只是想糾正對美國不公正的貿易實踐，但歐盟周二列出了針對美國商品進口的報復性關稅清單，還是令市場持續擔憂全球貿易戰摩擦升級的可能。

美股三大指數在午盤前扭轉了高開走勢，道指下跌 100 點，跌幅擴大至 0.4%，使得盤中波動區間擴大至 24995.24-24774.55 點，標普 500 指數目前跌 0.1%，納指漲 0.08%。

美元匯率一度因東北亞局勢和緩而走揚，但在美股盤前開始回落，日內跌超 0.5%，最低觸及 89.52，接近上月跌至的三年新低，或創三周來最大單日跌幅。

10 年期美債殖利率跌近 2 個基點，交投於 2.861%，遠不及上月觸及的四年最高 2.95%，反應避險情緒旺盛。

『新聞來源／華爾街見聞』