TCL多媒體震撼發佈X5、C6、P5系列新品

「精品戰略」搶佔全球中高端市場 進一步深化全球戰略佈局

香港，中國 - Media OutReach - 2018 年 3 月 6 日 - TCL 多媒體科技控股有限公司 （「TCL 多媒體」或「該集團」，香港聯交所股份編號：1070）今天在中國上海舉行的「創 * 享未來」TCL 2018 春季新品發佈會上，震撼發佈 X5、C6、P5 三大系列新品，從畫質、音質、設計、內容應用四大方向發力，為用戶提供極致體驗的智能電視產品與服務。憑藉著量子點技術、曲面全面屏、人工智能等眾多項行業領先技術，該集團向各界展示了 TCL 在技術創新及產品研發領域的雄厚實力。

三大新品震撼上市 搶佔消費升級新市場

隨著消費者對家居娛樂生活需求不斷提升，他們對產品的外觀形態和設計理念提出了更高要求。TCL 多媒體從消費者的真實需求出發，傾力打造 X5、C6、P5 三大系列新品，採用包括原色量子點技術、無邊框設計、黃金曲面屏等一系列創新的工藝製造技術及理念，瞄準社會精英人群、都市「新紳士」和年輕人這三個最具消費實力及消費潛力的群體。該集團憑藉更強大的產品陣容，在畫質、音質、設計、內容應用等方面滿足不同層面消費者的多樣化需求。

此次發佈重磅新品 X5 秉承著科技與藝術之美的產品理念，應用了行業領先的原色量子點技術，杜比視界（Dolby Vision™）HDR 影像技術，配備哈曼卡頓定制音響系統，支援杜比全景聲（Dolby Atmos），配以無邊框的曲面全面屏設計以及實現 4.9mm 超薄機身，為消費者帶來更極致的視覺與聽覺體驗。C6 採用了無邊框的全面屏設計，無邊框的原色高色域屏幕支援杜比視界（Dolby Vision™），讓消費者觀看更清晰的畫面效果和更豐富的細節表現；P5 採用 4000R 曲率的黃金曲面屏，在畫面表現上同樣出色。同時搭配 MEMC 運動增強技術，在 2018 年體育大年為消費者帶來更好的賽事觀看體驗。

此外，X5、C6、P5 三大系列新品都搭載了人工智能技術。TCL 從節省用戶時間成本角度出發，以人工智能技術來對時間方案做進一步強化。人工智能可以給用戶帶來兩大變化：對話模式的革命、數據利用效率的提升。而在電視的應用場景下，TCL 人工智能 2.0 plus 將會通過理解力、檢索力、服務力的提升為使用者更快找到所需，讓人找信息、服務更簡單。其次，TCL 人工智能還將通過人臉識別技術、搭建了多模態的用戶系統、提供真正的個性化內容推薦能力，讓信息、服務找人更精准。

「 品質 + 品牌 」 雙擎驅動 積極踐行品牌強國之路

中國年輕消費者越來越具品牌意識，並傾向於選擇自己國家的品牌。本次發佈會上，TCL 繼續邀請內地知名演員、歌手馬天宇作為代言人，向年輕消費群體傳遞大國品牌 TCL 的高端品質和創新實力。如今「品牌強國」已經成為國家戰略，該集團積極抓住機遇，不斷深化全球化戰略佈局，向世界展示中國品牌的創新與格局。今年 2 月 5 日，該集團宣佈與巴西著名球星內馬爾（Neymar da Silva Santos Júnior）簽約，希望借世界盃來襲之際，依託內馬爾在歐洲及南美市場的超高人氣和商業價值，通過體育營銷, 充分發揮 TCL 品牌的市場潛力，將 TCL 多媒體的優質產品及技術推向更加廣闊的市場，提升全球化品牌價值。

TCL 多媒體首席執行官王成先生 表示：「全球彩電市場經歷轉折期，我們必須緊抓機遇促發展。我們將一方面繼續加大科技投入，推進精品戰略，從高品質產品層面尋求更大突破；另一方面將強化品牌建設，以產品力帶動品牌力，完善全球品牌戰略佈局，將 TCL 多媒體打造為一家享譽全球的國際化品牌。」

有關 TCL 多媒體

TCL 多媒體科技控股有限公司（香港聯交所股份代號：01070）總部設於中國，從事研發、生產及銷售消費電子產品，是全球電視機行業的領先企業之一。通過「智能 + 互聯網」及「產品 + 服務」的「雙 +」戰略構建以同時經營產品和用戶為中心的新商業模式，積極構建智慧電視機的全生態圈，為用戶提供極緻體驗的智慧產品和服務。根據 IHS Technology 最新資料，該集團二零一七年上半年全球 LCD 電視機市場佔有率約為 7.1%，名列第三﹔根據中怡康報告顯示，二零一七年首三季度中國 LCD 電視機市場佔有率則約為 13.6%，排名第三。該集團被納入深港通之合資格港股通股份名單。如欲查詢更多資料，請瀏覽其網頁：http://multimedia.tcl.com 。