吉利汽車(00175-HK)前2月汽車銷量為26.5萬輛 同比增38%

吉利汽車(00175-HK)公告稱，集團于2018年2月總銷量維持110,243部之高水平，較去年同期增長約24%。2018年首兩個月之總銷量為265,332部，較去年同期增長約38%，并達至集團2018年全年銷量目标1,580,000部之17%。集團2018年首兩個月之出口量按年減少4%至1,579部。于2018年首兩個月，集團于中國市場之總銷量為263,753部(包含集團擁有50%權益之合營企業所銷售領克品牌汽車的銷量)，較去年同期增長約39%。

于2018年2月，集團「新帝豪」車型及「遠景」轎車的銷量分别為17,914部及14,968 部。集團運動型多用途車型「Geely Boyue」(吉利博越)之銷量為20,238部。本集團跨界運動型多用途車型「Emgrand GS」(帝豪GS)之銷量為11,008部。本集團A+級轎車車型「Emgrand GL」(帝豪GL)之銷量為10,105部。集團運動型多用途車型「Vision SUV」(遠景SUV)之銷量為10,251部。

于2018年2月，集团「领克01」车型的销量为4,012部。

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