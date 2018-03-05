矽谷科技新貴瘋養雞 具說是身分地位的象徵

矽谷科技新貴又有新嗜好！這次不是玩跑車、買豪宅…，而是瘋養雞。他們以精明創投資本家的手法，砸大錢蓋高科技雞舍、詳細紀錄這些雞的生產力 (雞蛋數量和顏色)，並設法提升這些鳥類和飼主自己的幸福感。



據《華盛頓郵報》報導，這些飼主會利用工程矩陣，以及計算年增率的試算表，決定要養什麼品種；部分飼主以軟體更新的概念，如第一代、第二代、第三代，談論家裡的雞。



在美國其他地區，一般民眾可能花 15 美元買一群小雞，但矽谷新貴會斥資超過 350 美元，購入非商業飼養、傳承已久的品種。牠們具有飼主想要的性格，例如淡定但愛親近人、願意讓小孩抱或珍稀罕見，外表美麗，以及能下彩蛋的雞。



這些雞能吃到精心調配的飲食，如有機鮭魚、西瓜和牛排，但飼主仍需支付高額獸醫費用，確保牠們的健康。



新手可能從標準品種入手，先養 4、5 隻，技術成熟後可能養 15-20 隻。由於矽谷人的細心照料，這些雞據說可活 10 年以上。



牠們的雞舍找專業包商來蓋，使用高價木材或紅杉，以便和主人家的豪宅相襯，造價可能高達 2 萬美元。雞舍還可能裝上太陽能板、自動門，以及飼主可遠端監看的攝影機。有人甚至透過智慧手機，控制溫度、通風和燈光。至少有 1 名飼主計畫，在他的雞隻過世後，要把雞舍改建成人住的民宿。



矽谷的雞常被當做「家庭成員」。一位柏克萊教授將他的獨眼雞寵物登記為「情緒支援」動物，喂給牠的飼料裡須摻罐頭嬰兒食品。

高級雞隻顧問賽特隆 (Leslie Citroen) 專車在矽谷販賣及提供諮詢，她表示在這裡經常可見雞隻在主人家悠哉行走，甚至包著尿布登上主人大床。她說，她有一位客戶甚至請主廚來為雞作飯，因為他們吃雞下的蛋，所以雞隻健康是優先要務。



賽特隆的客戶通常是 30、40 歲男性，已成家有年幼的小孩。每天花很多時間盯著電腦，因此渴望接觸大自然。他們最想要的是「色彩多如彩虹」的雞蛋，因為他們可以說，「這些雞蛋不是超市買的，而是來自我家後院。這是身分地位的象徵。」

