Ｏ型、RH陰性血孕媽咪 不可不知的「新生兒溶血症」

諮詢／翁德甫（亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師）

尹長生（康寧醫院院長）

採訪整理／張郁梵

O 型血被稱為「萬能血」，在臨床上可以救很多人，不過對於打算懷孕的 O 型血女性而言，可要小心胎兒出現新生兒溶血症！根據統計，在亞洲，ABO 新生兒溶血症的發生機率約 15～20％。

一旦發生新生兒溶血症，寶寶就有很高的機率出現溶血性黃疸，嚴重者，甚至會影響寶寶的智力發育與聽覺，甚至造成終身癱瘓……

藝人侯佩岑去年 8 月剖腹產下第二個兒子，寶寶早產 1 個月，被診斷患有「ABO 新生兒溶血症」，出生至今半年多，已三度住進加護病房，還得常跑醫院輸血，讓不少孕媽咪緊張萬分，到底新生兒溶血症是什麼？能治得好嗎？孕婦能否透過產檢知道胎兒有無新生兒溶血症？

當母子血型不同

就會出現「溶血症」

所謂「新生兒溶血症」指的是媽媽和寶寶的血型不合，導致媽媽血液中的抗體去攻打新生兒血液中的紅血球抗原，進而出現溶血反應，包括貧血、網狀血球增多或新生兒黃疸等，嚴重者會致死。

令人納悶的是，寶寶不是從父、母身上分別取得一半的遺傳因子嗎？為何會出現像「新生兒溶血症」這種母子血液不相容的情形？對此，亞洲大學附屬醫院兒科主治醫師翁德甫解釋，人類的血型是由紅血球表面的抗原來決定，而在血清中會有與抗原相對應的抗體，一般血型分為下列四種：

A 型

A 型血的人紅血球表面有 A 型抗原，他們的血清中會產生對抗 B 型抗原的抗體。所以血型 A 型的人只可接受 A 型或 O 型的紅血球。

B 型

B 型血的人跟 A 型血的人相反，他們的紅血球表面有 B 型抗原，血清中會產生對抗 A 型抗原的抗體，所以血型 B 型的人只能接受 B 型或 O 型的紅血球。

AB 型

AB 型血的人紅血球表面同時有 A 型及 B 型抗原；但他們的血清不會產生對抗 A 型或 B 型抗原的抗體。因此，AB 型的人可以接受任何血型的人捐血。不過，他們只能捐血給同樣血型的人（意即 AB 型的人只可以捐血給 AB 型的人）。

O 型

O 型血的人紅血球表面沒有 A 型抗原，也沒有 B 型抗原。不過，他們的血清含有 A、B 兩種抗原的抗體。所以，O 型的人可以將紅血球捐給任何人。然而，他們只可接受來自同樣血型的血，換句話說，O 型的人只能接受 O 型的紅血球。

來源：《大家健康》 2018 年 3 月

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