億緯锂能(300014-CN)與新宙邦(300037-CN)合資設立電池材料公司

億緯锂能(300014-CN)3月6日早間公告，公司擬與新宙邦(300037-CN)共同出資設立荊門新宙邦電池材料有限公司(暫定)。合資公司注冊資本為人民币10,000萬元，其中公司出資額人民币2,000萬元，占注冊資本總額的20%。

合資公司規劃建設年産2萬噸锂離子電池電解液項目及5萬噸半導體化學品(脫模劑3萬噸/年、Cu酸1.3萬噸/年、蝕刻液2000噸/年、H2O2 4000噸/年)，預計投資3.5億元(其中固定資産投資2.8億元，流動資金7000萬元);項目分兩期實施，其中一期建設1萬噸锂離子電池電解液及2萬噸半導體化學品(預計投資2.5億元，其中固定資産投資2億元，流動資金5000萬元)，二期1萬噸锂離子電池電解液及3萬噸半導體化學品視市場情況啓動建設。

公司完成本次投資將産生如下積極作用：第一，可實現公司原材料就近供應，降低公司原材料采購成本和運輸成本。第二，有利于共同開發新技術和新産品。

來源：中國證券網

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