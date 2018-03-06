【異動股】芯片概念股不斷走強 阿石創(300706-CN)等多股漲停

今日早盤，芯片概念股不斷走強。截至發稿，阿石創(300706-CN)漲停報70.51元，全志科技(300458-CN)漲停報23.21元，綜藝股份(600770-CN)漲停報7.35元，江豐電子(300666-CN)、長川科技(300604-CN)、景嘉微(300474-CN)、兆易創新(603986-CN)上漲逾7%，亞翔集成(603929-CN)漲5.24%報24.49元，華燦光電(300323-CN)、揚傑科技(300373-CN)、中興通訊(000063-CN)、北方華創(002371-CN)、三安光電(600703-CN)等股均紛紛大漲超4%。
消息面，政府工作報告提出，將加快制造強國建設。推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等産業發展，實施重大短板裝備專項工程，發展工業互聯網平台，創建“中國制造2025”示範區。
另外，綜藝股份(600770-CN)旗下神州龍芯推出了具有完全自主産權的龍芯CPU-IP核，徹底改寫了中國信息科技“有芯無核”的曆史，是被市場忽視的國産芯片獨角獸。
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