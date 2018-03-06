中國三大電信運營商部署移動流量資費年內降30%

中國國務院總理李克強5日所作的政府工作報告中提出「提速降費」目標，中國電信(00728-HK)、中國移動(00941-HK)同中國聯通(00762-HK)昨發出公告，表示將適時推出相應措施，進一步貫徹落實有關網絡提速降費的政策要求。

在昨日全國人大會議上，《政府工作報告》提出要加大網絡提速降費力度；實現高速寬頻城鄉全覆蓋；擴大公共場所免費上網範圍；明顯降低家庭寬帶、企業寬帶和專線使用費；取消流量漫遊費，以及移動網絡流量資費年內至少降低30%。報告提出，讓群衆和企業切實受益，為數字中國建設加油助力。

中國三大電信運營商當日均表示全力以赴促進上述政策目標落地。中國聯通稱，2018年著力推進互聯網化運營，打造「五新」聯通，強力推進與戰略投資者的深度合作與協同，建設精品網絡、創新營銷模式、降低資費水平，讓億萬用戶共享行業發展成果。

中國移動表示，在推進網絡提速降費的同時，加強產品和業務創新，以實際行動降低客戶通信消費成本，促進薄利多銷。中國電信則表示將加快轉型升級，加快供給側結構改革。

提速降費在中國已實施三年，成效顯著。中國工業和信息化部部長苗圩當日表示，過去三年，通過提速不提價、流量不清零、取消語音通話長途漫遊費等措施，用戶資費不斷下降。近三年來，固定寬帶單價平均下降90%，移動流量單價平均下降83.5%。

目前，中國光纖寬帶的用戶數和手機寬帶的用戶數均為世界第一；50兆及以上帶寬的用戶數占家庭寬帶總數的70%以上；移動4G用戶數2017年年底已經接近10億。

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