紐約匯市─英國脫歐過渡協定即將達成 英鎊上漲 美元回檔

英國首相梅伊說，英國與歐盟即將達成英國脫歐過渡協定，英鎊因而上漲，美元週一跌回早場漲幅。

美元指數報 89.946，少有變動。上週五則下跌 0.4%。

歐元上漲 0.1% 至 1.2337 美元，紐約上週五尾盤報 1.2321。英鎊上漲至 1.3860 美元，上週五尾盤報 1.3802。

上週，川普總統說將對鋼與鋁進口課徵關稅，美元因而成為焦點。今日投資人焦點則在歐洲的政治發展。但預期本週稍後將有新的關稅消息發布，美元可能再成焦點。

川普上週公布新的關稅，並說貿易戰很好，美國可輕易獲勝。美元因而於上週四與週五連續二天下跌。週一，川普再發推文指出，除非簽署新的 NAFTA 協定，否則加拿大與墨西哥亦將面臨新的關稅。

在英國，梅伊在國會說，英國脫歐過渡協定即將達成，她有信心其餘的歧見亦可獲得解決。英鎊兌美元因而反轉跌勢，價位上揚。

義大利大選沒有明顯贏家，反傳統黨派支持度增加，歐元早場下跌。但隨後因美元回檔，歐元反彈。

五星運動黨 -- 歐洲最民粹黨派之一 -- 獲得三分之一選票，可望成為最大黨。極右派的北方聯盟黨位居第三，落後於執政的民主黨。

該選舉結果顯示，需要組成聯合政府。這意味義大利將面臨一段政治角力的不確定時期。