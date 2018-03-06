人民幣兌美元6日中間價報6.3386 升值45個基點

新浪財經訊 3 月 6 日，人民幣兌美元中間價報 6.3386，升值 45 個基點。

隔夜市場，貿易戰警報暫告解除，避險資產如黃金、日元等紛紛回落。而美元指數溫和上漲，其後回落，截至北京時間 07：30 報 90.0092。

市場人士指出，美聯儲 3 月議息會議前，預計美元指數仍將保持相對強勢，人民幣匯率則面臨一定的外部壓力，不過市場對人民幣匯率預期仍穩，總體而言，人民幣對美元匯率大概率呈現寬幅震盪。

申万宏源證券指出，在當前的歐元區通脹水平和負利率現狀下，當前的歐元兌美元匯率及美債收益率水平，均已很大程度上體現了歐央行年內可能緩慢實施緊縮計劃對市場預期的潛在衝擊，美元指數近期可能將在當前水平附近震盪，趨勢性有所弱化。我國目前國際收支賬戶維持合理順差、儲備資產也處於緩慢增長態勢，預計 2018 年國際收支仍將持續改善，人民幣相對於美元匯率預計仍將處於穩中小幅升值的通道不變。

3 月 5 日，李克強在 2018 年政府工作報告中就指出，未來將深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

交通銀行金融研究中心研究專員劉健認為，人民幣 1 月升值 3% 的步伐全年來看不會持續，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，快速升值或者是快速貶值都不符合預期。

在匯率市場化改革方面，劉健認為，第一，近期人民幣報價行已經停止了人民幣匯率中間價定價模型中逆週期因子的操作，匯率市場化的方向漸明；第二，未來外匯交易主體有可能會進一步豐富完善，外匯衍生品交易可能會進一步發展和開放。

新聞來源：新浪財經