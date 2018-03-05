我2月外匯存底續創高 外資持有股債占比下滑

台灣央行今 (5) 日公布 2 月底我國外匯存底為 4567.21 億美元，較上月底增加 9.97 億美元，續創新高紀錄，不過，央行外匯局長顏輝煌說明，由於 2 月外資匯出，使外資持有國內股債連同其新台幣存款餘為 4092 億美元，月減 129 億美元，約當外匯存底 90%，月減 4 個百分點。

顏輝煌指出，2 月外匯存底增加，主要來自外匯存底投資運用收益，不過，因歐元等貨幣貶值約 1.77% ，折計美元後金額減少，使部分收益遭抵銷。

央行外匯局統計，因 2 月外資賣超台股約 34.8 億美元，使台股下跌約 2.6%，在外資匯出下，其持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 4092 億美元，約當外匯存底 90%，雙雙較 1 月下滑，但占比 90% 仍維持在高檔。

另外，顏輝煌指出，3 月底美國升息機率「大概百分之百」，甚至市場解讀可能由原先預期的全年升息 3 次增至 4 次。

觀察各國最新的外匯存底統計，中國 1 月底為 3.1615 兆美元，月增 215 億美元；日本 1.2047 兆美元，月增 27 億美元；瑞士 7857 億美元，月增 236 億美元；沙烏地阿拉伯 4844 億美元，月減 23 億美元。