同步復甦到頭了？高盛承認：全球經濟動能創兩年新低

摘要：高盛的全球領先指標 (GLI) 在 2 月出現放緩，為全球同步復甦的前景再蒙上一層陰影。其中，領先指標動能成分指數環比增速放緩至 2016 年 3 月以來的最低水平。實際上，今年以來，從北美到亞洲再到歐洲，經濟數據似乎都表現不佳。

高盛的全球領先指標 (Global Leading Indicator) 在 2 月出現放緩，為全球同步復甦的前景再蒙上一層陰影。

高盛 2 月份全球領先指標下降至 3.46%，低於 1 月預測值 3.56%，且 10 個成分指標中有 7 個開始走弱。其中，領先指標動能 (GLI momentum) 成分指標環比增速從 1 月的 0.249% 減少至 0.234%，為 2016 年 3 月以來的最低水平。

高盛的這個指標旨在為全球工業周期提供一個早期的信號。

在成分指標中，唯一傳遞出正面信號的是美國的美國首次申請失業救濟人數，如今已經下降至 49 年來最低水平。

降幅最大的是日本的工業產出庫存 / 銷售比率，以及澳元和加元貿易加權指數，這兩項指標均出現了約一個標準差的降幅。同時，全球新訂單減去庫存指數和韓國出口指出均出現了惡化。

據金融部落格 Zerohedge，高盛領先指標傳遞出的信號與 G10 宏觀意外指數出現的下滑趨勢不謀而合。



(圖片來源：Zerohedge)

中國信貸脈衝一直以來被認為是全球經濟協同增長的一股重要動力，且和全球宏觀意外指出存在領先關係。如下圖所示，領先 12 個月的中國信貸脈衝已經先行出現下跌，這對全球經濟而言並不是什麼好兆頭。





(圖片來源：Zerohedge)

今日最新公布的數據顯示，2 月歐元區經濟復甦勢頭減弱。

歐元區 2 月 Markit 綜合採購經理人指數 (PMI) 從 1 月的 58.8 下降至 2 月的 57.1，低於預期的 57.5。

其中歐元區最大經濟體德國 PMI 下滑至三個月新低，法國 PMI 也出現降溫，而義大利 PMI 也從十年半高點下滑。

新年以來，從北美到亞洲，經濟數據似乎都表現不佳：美國耐用品訂單、日本工業產出、中國製造業 PMI 都出現了超預期的下滑。

『新聞來源／華爾街見聞』