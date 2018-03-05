【港股解碼】拓母嬰産品業務铩羽而歸，百奧家庭將附屬自願清盤！

3月5日一早，港股主板主要從事開發及經營兒童在線娛樂業務的百奧家庭互動（02100-HK）就通過公告宣布，其從事母嬰産品銷售業務的間接附屬公司Bumps to Babes即將自願清盤。百奧家庭稱，Bumps to Babes董事會于3月2日已批准其自願清盤的決議案：



（截自百奧家庭公告原文）

需知這個母嬰産品銷售業務是百奧家庭于2015年收購的，當時公司表示非常看好相關行業前景，對集團業務擴張也是信誓旦旦，卻爲何如今落得個自願清盤的慘淡收場？百奧家庭今早的公告中自然說明了緣由，公司表示，由于Bumps to Babes並未産生足夠的收入來支付其營運開支，因此公司對Bumps to Babes業務無法預見任何合理的前景；基于此，公司策略上不擬進一步投資零售業務，而將專注于其主要業務，即開發及經營兒童在線娛樂目的地（包括遊戲及動漫）。

如此說來，倒是這兩年多時間的經營成果太過不如人意罷了，如今這結局倒是令人唏噓。

業績不佳兼股價失色，新業務被寄予厚望

2014年4月上市的百奧家庭，那時已跻身中國最大的兒童在線娛樂目的地，主營在線虛擬世界及其他在線兒童遊戲，並以出售可提高用戶遊戲體驗的虛擬物品及服務，以及爲用戶提供高級功能的會員訂購費爲主要收入渠道。

但頂著“全國最大兒童娛樂目的地”頭銜的百奧家庭在上市前後的業績表現卻並不好看：截至2014年6月底止中績，百奧家庭收入同比增加35%至2.87億元（人民幣，下同），經營利潤則接近持平爲1.36億元，但是經營利潤率卻由2013年上半年的62.7%降至47.1%，虧損金額更由上年同期的207.2萬元顯著擴大至2.08億元。不過公司財報亦指，當期虧損大額增加主要是計及可贖回優先股的公平值虧損所致。2014年全年，百奧家庭淨虧損由上年的2022萬元擴大至1.32億元，但就數據而言，公司業績表現可謂相當不濟。

因著這表現不佳的業績相繼出爐，百奧家庭的股價也是一落千丈。2014年4月10日首挂當天，百奧家庭股價便較上市價2.15港元跌近18%以1.77港元報收；此後公司股價反覆向下，至2014年末更是累計跌逾7成，在當年上市的一衆新股中最爲失色。

爲了拯救公司股價，2014年10月起百奧家庭開始持續回購公司股份，公司董事也頻頻增持，但直到進入2015年頭幾個月公司股價卻也不見明顯起色。2015年5月初，百奧家庭似乎終于找到了新路數，公司宣布以總代價5992萬港元收購主要從事透過實體店及送貨上門銷售母嬰産品業務的Bumps to Babes 74.9%權益，以期將集團産品種類擴張至母嬰産品。當時，公司也指出中國母嬰市場具備巨大增長潛力，對其自身業務拓展至母嬰方向相當看好。思及彼時公司業績及股價雙雙受挫的境況，入局母嬰市場應該是被百奧家庭寄予相當厚望的。

打錯算盤？效益不佳高成本開支難負荷

但以公司今日最終將母嬰業務附屬Bumps to Babes自願清盤的結果來看，想必這新業務是沒能達到當初收購時的預期了。自2015年中期將母嬰業務計入收益表以來，百奧家庭倒是就此進入了整體營收下滑的新時期。如下表所示，自2015年以來百奧家庭營收情況不容樂觀，收益每每下滑，加之毛利率一水往下掉，而淨利潤方面的表現更加反複無常，相當波動：

值得注意的是，這其間新業務母嬰産品銷售的表現就很是微妙：2015年上半年百奧家庭的整體營收雖然下滑了36%之多，但主要還是由于集團用戶由PC向移動設備轉移的趨勢導致季度付費賬戶及季度付費賬戶平均收益減少所致，而“其他業務”分部收益則由于當期計及新業務銷售嬰幼兒及母嬰産品産生額外收入而大漲了582.4%；但另一方面，母嬰産品銷售業務的開展也令集團當期貨品銷售成本增加了620萬元。同樣的，2015年全年，集團“其他業務”因收購Bumps to Babes産生額外收入而增收332.4%，但年內銷售母嬰産品的成本也增加了1830萬元。

到了2016年中期，百奧家庭將母嬰産品銷售業務劃入“零售業務”分部，雖然當期零售業務收入較同期增長了156.7%，但銷售成本也大幅增長129.2%。而2016年全年，零售業務收入由3470萬元增加59%到5510萬元，但銷售成本卻由1870萬元升至3180萬元，增幅70.1%，超過了收入增幅，。2017年上半年，集團零售業務較上年同期的2670萬元減少14.2%至2290萬元，百奧家庭在業績公告中透露集團開展暫停對此業務分部進一步投資的策略，隨即，該業務銷售成本減少了19.5%至1200萬元。

從兩年多時間以來母嬰産品銷售的業績表現來看，新業務的營收增速在短期內迅速下滑，但同時經營開支卻不容忽視，其銷售成本也是居高不下，這難以負荷的周轉運作顯然與公司當初的預期是大相徑庭了。如此輾轉經營，竟是打錯了算盤，可歎可歎。

將附屬自願清盤，兩年經營一朝斷臂，嗚呼哀哉！

其實在此之前，于今年的2月9日，百奧家庭已發布盈警公告，預期集團截至2017年12月31日止年度將錄得股東應占虧損，而主要原因則是零售業務造成商譽及商標減值約5500萬港元。更細一點說，商譽及商標減值便是2015年收購Bumps to Babes所致，雖然公司強調減值虧損是利潤表中一次性非現金項目，將不會對公司的日常運營及現金流造成影響，但無疑，這是將母嬰産品銷售壓成集團“棄子”的最後一根稻草：公司已確認策略上不擬進一步投資零售業務，而將專注于主要業務，即開發及經營兒童在線娛樂目的地，包括遊戲及動漫領域。

因此百奧家庭今日宣布將母嬰産品銷售附屬Bumps to Babes自願清盤，當是其痛定思痛的結果，兩年經營一朝斷臂，不說別的，這賠進去的心力就夠人哀歎了。不過，既是痛定思痛，也可說是長痛不如短痛，經此一役百奧家庭重將發展重心放回主營業務之上，或能謀個新氣象也未可知。

股價方面，自2016年5月起百奧家庭又進行了數輪回購，自去年一季度起公司股價在低位盤桓多時後有了一定起色。截至5日收盤，百奧家庭報0.43港元，全日跌4.44%。

文：彭小留

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