【港股解碼】春來教育擬赴港IPO，2017財年營收4.61億元！

2月28日中國春來教育集團有限公司（以下簡稱“春來教育”）向港交所遞交了IPO申請書。公開資料顯示，春來教育目前在河南省經營包括商丘學院、安陽學院以及商丘學院應用科技學院在內的三所院校，並參與運營位于湖北省境內的長江大學工程技術學院，是華中地區的民辦普通高等教育提供商。

衆所周知，華中地區爲一個人口密集且發展快速的地區。2017年，河南省是中國所有省份中登記人口最多的省份，GDP排名全國第五。春來教育2004年成立起，已在河南省經營三所院校，地理優勢給了集團進一步發展業務的強勁潛力。

春來教育經營的三所院校在校生總數從2014/2015學年的29,673人增至2017/2018學年的45,210人，而長江大學工程技術學院2017/2018學年的在校生總數爲7,789人。根據弗若斯特沙利文的資料，按2017/2018學年的在校生總數計，春來教育于華中地區排名第一及全國排名第四。

圖片來源：中國春來教育集團有限公司招股書

同時春來教育招股書顯示，公司以就業爲導向的課程專注培養學生成爲應用技術型人才，這與中國的經濟發展需求不謀而合。近年來，春來集團旗下畢業生的高就業率體現了其實踐性課程及培訓課程的成效。

根據弗若斯特沙利文的資料，于2014/2015學年、2015/2016學年及2016/2017學年，春來教育的高等教育課程畢業生的平均初次就業率分別爲96.1%、96.4%及94.1%，遠高于中國高等教育的整體平均水平（于2013年至2017年介乎77.4%至78.4%）。

毛利率達63.1%，商丘學院占比最高

春來教育2015、2016、2017財年（截至每年8月31日）的營收3.36億元、3.79億元、4.61億元。毛利潤三個財年分別是2.08億元、2.34億元、2.91億元。2015財年虧損6278萬元、2016財年利潤1.1億元、2017財年利潤1.52億元。

其中，商丘學院2015、2016、2017財年的營收分別是1.83億元、1.88億元和1.98億元。安陽學院2015、2016、2017財年的營收分別是1.39億元、1.63億元和2.05億元。商丘學院應用科技學院2015、2016、2017財年的營收分別是1480萬元、2729萬元和5758萬元。

政策及市場紅利 帶來增長空間

根據《國家教育事業發展「十三五規劃」》，中國政府計劃將高等教育階段（包括成人高等教育及其他形式的高等教育）的毛入學率從2015年的40%增至2020年的50%。政府還頒布一系列政策法規，以鼓勵和推動民辦教育的發展，例如鼓勵民營資本流入教育行業及號召平等對待民辦學校及公立學校。這將進一步推動中國民辦教育行業的發展。此外，由于獨生子女政策放寬及二胎政策實行令出生率提高，將導致學生人數及教育需求增加。

然而當下整個社會對于高等教育和技術型人才需求的日益增加。中國公立高等教育提供的職業技能培訓一般較少，但中國嚴重缺乏訓練有素的熟練一線技術人員，這爲民辦高職及職業教育創造了市場機遇。中國民辦高等教育的滲透率仍處于較低水平，于2017年僅占招生總數的22.8%，因而未來有巨大的發展空間。

圖片來源：中國春來教育集團有限公司招股書

根據弗若斯特沙利文的資料，近五年來，中國經濟整體增長及人均GDP增加令人均教育支出增加。2017年，中國高等教育的平均學費占人均GDP的比例僅爲13.5%，而這一比例在美國則爲26.8%，說明具有巨大的增長潛力。

不過，民辦學校普遍面臨內生增長方式緩慢且單校增長空間受到使用率的制約，因此市場上普遍關注民辦學校能否通過並購、輕資産等外延擴張方式做大做強。這一點在春來教育招股書中也有體現，資料顯示2017/2018 學年春來教育三所院校的年平均容量利用率達到90%，面臨著使用率高，內生增長受限的問題。

春來教育此前也曾進行過多起並購，于2013 年成功並購天津兩所公立大學且目前處于長江大學工程技術學院的並購流程中，此次如能登陸資本市場將大大加快其擴張速度。招股書顯示，相關程序完成後，春來教育會將長江大學工程技術學院的營收並入集團的經營業績中。截止2017年8月31日，長江大學工程技術學院的營收爲0.95億元，利潤爲0.28億元。

據了解，春來教育此次募資將主要用于擴張學校設施及招生規模、提高市場占有率、償還部分貸款以及企業運營。

作者：邢莉

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