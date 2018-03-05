石四藥(02005-HK)與鄭州大學簽署ADN-9項目的技術合作開發協議

石四藥(02005-HK)公布，近日，集團全資附屬公司石家莊四藥有限公司與中國河南省鄭州大學簽署關于1.1類新藥治療肝纖維化創新藥物ADN-9的研究與開發項目(ADN-9項目)的技術合作開發協議。

ADN-9項目的研究開發源于鄭州大學的創新性發現，相關研究成果申請和授權中國境内外發明專利二十餘項。經過十餘年的系統研究，相關數據表明候選藥物ADN-9生物效應獨特、成藥性好，支持按照化學藥品註冊分類第1.1類對ADN-9進行深入研究開發。

針對肝臟疾病的治療藥物具有巨大的市場需求。肝纖維化是慢性肝炎向肝硬化、肝癌轉化的必經之路，也是控制肝炎惡化的最後治療時機。然而，肝纖維化的病理過程極為複雜，涉及多種器官和系統，目前臨床上尚無治療肝纖維化的理想藥物。因此，開發抗肝纖維化藥物市場廣泛，意義重大。

根據協議，石家莊四藥取得相關專利的國内獨佔許可，其境外許可權由協議雙方共同享有。協議雙方按照協議約定的義務合作完成ADN-9及其口服固體制劑的臨床前研究，并向中國國家食品藥品監督管理局(CFDA)申報，取得《藥物臨床試驗批件》;石家莊四藥負責組織實施ADN-9及其口服固體制劑臨床試驗，向CFDA申報并取得《新藥證書》和《藥品生産批件》。其中，《藥物臨床試驗批件》及《新藥證書》歸協議雙方共同所有，《藥品生産批件》歸石家莊四藥所有。

根據協議，ADN-9項目研發的總投入為人民币5000萬元，由石家莊四藥按照研發的不同階段分期支付，具體安排為：協議簽署後六十個工作日内石家莊四藥向鄭州大學支付共人民币 1100萬元；取得《藥物臨床試驗批件》後六十個工作日内石家莊四藥向鄭州大學再支付共人民币2600萬元；及石家莊四藥完成共叁期臨床試驗研究并取得臨床試驗報告後二十個工作日内向鄭州大學再支付餘下共人民币1300萬元。如ADN-9口服固體製劑的産品最終上市，上市十年内，石家莊四藥另需向鄭州大學支付銷售提成，比例為該産品上市後各年度銷售收入的2%。

此外，集團已取得CFDA有關鹽酸氨溴索氯化納注射液(100ml)直立式聚丙烯輸液袋的生産註冊批件。鹽酸氨溴索主要用于治療唿吸道疾病，對祛痰止咳有效，屬于塬化學藥品第6類。

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