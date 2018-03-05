禾伸堂去年純益近3年高 每股擬配5.3元現金股利 殖利率5.2%

被動元件廠禾伸堂 (3026-TW) 今 (5) 日公布去年財報，全年稅後純益達 8.79 億元，創近 3 年新高，每股稅後純益則因為股本減少，達 4.4 元，創 2008 年以來新高，禾伸堂也決議每股將配現金股利 5.3 元，包含盈餘分配 5 元及資本公積 0.3 元，以今日收盤價 101 元計算，現金殖利率達 5.2%。

禾伸堂 2017 年全年合併營收為 131.09 億元，年減率 0.5%，合併毛利 24.21 億元，年增率 27%，毛利率 18.5%，年增 4 個百分點，歸屬母公司稅後純益 8.79 億元，年增率 74%，每股稅後純益 4.4 元，如以減資後股本計算，每股稅後純益 5.56 元。

去年第 4 季也是禾伸堂全年最旺的一季，單季合併營收 33.99 億元，與第 3 季持平，年減 1.4%，單季合併毛利 8.69 億元，季增率 33%，年增率 80%，單季毛利率 25.6%，季增 6.4 個百分點，年增 11.5 個百分點，歸屬母公司稅後純益 3.81 億元，季增率 57%，年增率 267%，單季每股稅後純益 2.07 元，以減資後股本計算則為 2.41 元。

禾伸堂表示，去年是公司策略轉型成績亮眼的一年，第 4 季毛利率創下 10 年單季新高紀錄，展望今年，隨著高階利基型產品出貨持續暢旺，車用、工控及網通客戶等需求不斷增加，搭配產能提昇計畫，營運將穩定成長。