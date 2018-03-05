〈乾杯集團展望〉今年展店資金需求大 配息政策保守

興櫃餐飲集團股乾杯 (1269-TW) 日前公布去 (2017) 年純益創新高紀錄，稅後純益 1.18 億元，每股純益 (EPS)6.81 元，市場高度關注去年盈餘分配情況，董事長平出莊司語帶保留表示，今年展店資金需求多，針對配息董事會將考量營運規模拓展與回饋投資人之後再作決定。

乾杯 2016 年 EPS 3.38 元，隔年配現金股利 2.5 元，配息率約 70%，被問及今年的股利政策能否維持去年水準，平出莊司語帶保留，強調在展店的資金需求下仍會持續回饋投資人。

以 2017 年盈餘分配率 70% 計算，今年乾杯可能配發約 4.76 元現金股利，以今日收盤價 184 元計算，現金殖利率約 2.58%，法人解讀，乾杯今年配息率，恐不足 7 成，不過去年純益衝高，因此配發金額仍相當值得期待。

展望 2018 年，乾杯集團擬定海內外展店腳步加速的計畫，預計共開出 15 家店，其中，在台以兩大非燒肉品牌做為展店主力，而在中國則加快開出主力燒肉品牌。

在台灣，乾杯旗下自助式烏龍麵始祖「宮武讚岐烏龍麵」和夏威夷人氣漢堡「KUA` AINA」今年預計共將在北中南新開 9 家店，為國內店數成長的主要動能，集團主力品牌乾杯、老乾杯等則暫無展店計畫。

不過，看好中國市場龐大，海外拓點以自有品牌「乾杯」和「老乾杯」為首，2 月份已前進廣州、重慶開設「乾杯燒肉居酒屋」，北京展店計劃也正積極洽談中。

目前乾杯共擁有 6 個餐飲品牌、53 家直營分店，其中台灣 47 家，中國 6 家，除了兩岸外，今年可望在倫敦開出歐美市場的第一家店，平出莊司透露，就連在杜拜當地的日商也曾詢問過合作機會，但目前以直營店為主，暫無意品牌授權，倫敦店開出後，若成績不錯再考量策略結盟。