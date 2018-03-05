14A總裁卸任展開退而不休的退休生活

二月二十五日星期日，央行總裁彭淮南公職生涯最後一天，他如常在清晨早起到大安森林公園運動，並在用過早餐後出門到央行上班，到傍晚才下班。這樣的生活，二十年如一日，彭淮南確實是不折不扣的工作狂，時時刻刻緊盯國際經濟金融情勢，以及公務相關業務。也正因為如此，台灣才能在歷次重大金融危機中挺住，金融體系始終順暢有秩序。

二月二十六日上午，彭淮南最後一次以央行總裁的身份，出席新舊任總裁交接典禮，這一天，棒子交給新任總裁楊金龍，宣告央行進入楊總裁時代。大家可能要開始習慣央行總裁不再是彭淮南。

交接典禮監交人行政院副院長施俊吉，一開場的一席話，就很令人玩味。他說，台灣政治史上，可以屹立在一個崗位上超過十年的，只有兩種人，一是威權統治時期的政治領袖，一是彭淮南總裁。他盛讚彭淮南，以無人能比的專業、務實的腳步，以及貫徹政策的毅力，讓大家的新台幣不藍也不綠。

絕對的專業與超凡的毅力，讓彭懷南獲得全球金融雜誌 14A 的美名，更為他嬴得藍綠政界的敬重。施俊吉說：「他積極奉行的是，達成法定賦予央行的任所以，他常常請人喝咖啡。誰都可以對彭總裁的咖啡表示不同的「奇檬子」，但是我相信任何人對彭總裁二十年來的貢獻必然充滿敬意」。

在他二十年任內，台灣有多大的變化呢？他上任時，我國人均 GDP 是 12840 美元，現在是 24331 美元，國民所得整整長大一倍。二十年前，台灣的貨幣供給是 16.3 兆，現在成長到 42.7 兆，增加 2.6 倍，總體經濟規模大增。

我國消費者物價指數 CPI 的變動平均每年是 0.89%，代表物價很穩定。匯率方面，新台幣匯率長年以來兌美元的波動度比起其他許多主要貨幣低，大大保護我國出口競爭力。一度飆高到 11.27% 的銀行逾放比，如今只有 0.28%，代表台灣銀行體質十分健康。

彭淮南在交接時，細數自己二十年總裁生涯，不管是促進金融穩定、健全銀行業務、穩定幣值、對外溝通與透明化，都繳出好成績。他也自豪，新台幣在國際上是可靠的貨幣。彭淮南說：「在健全支付系統方面，新台幣偽鈔比率，每百萬張只有 0.23 張，英國目前是 10.78 張，所以台幣是非常可靠的」。

一直以來，不乏對彭淮南對匯率政策的批評。這麼多年來，被他請來央行「喝咖啡」的人，為數也不少。關於匯率政策，彭淮南多年來屢次在公開場合說明立場，卸任之際，不忘花篇幅再好好說明。他表示，教科書上教了只要採行浮動匯率，可以達成貨幣政策的自主性，但是大國的貨幣政策會產生全球金融循環，導致跨國資本經常大幅移動，因而波及其他國家，所以不管採取哪種匯率制度，都難以達成貨幣政策自主性。而台灣是高度開放的小型經濟體，深受全球經濟金融波動影響，所以他認為必須採取管理浮動匯率的制度。彭淮南說：「面對上述的高度挑戰，就有必要採行管理浮動匯率制度，而且在必要時實施一定程度的資本管理，以保有貨幣政策的自主性。唯有如此，才能使台灣經濟穩健成長，並達成央行法所賦予的使命」。

回顧長達 51 年 5 個月的銀行員人生，彭淮南略帶哽咽地說，「第一個工作是銀行員，最後的工作也是銀行員」。語氣中為銀行員的職涯很是驕傲，也充滿了感恩。彭淮南說：「個人在本行服務 43 年 9 個月，加計台銀、中信局及中國商銀年資，在銀行業服業長達 51 年 5 個月之久。一個工作是銀行員，最後的工作也是銀行員。從櫃員開始，經歷銀行員的每一個職務」。

向來在公務上要求很高的他，更沒忘記感謝央行的同仁，謝謝他們常常為了趕工必須加班。彭淮南說：「謝謝大家的合作，也感謝大家包容。相信我們過去一萬六千個工作天的共同努力，將是你我未來的美好回憶」。

交接典禮結束，彭淮南由總裁轉為央行無給職顧問，由於是顧問，並不需要常到央行顧問室「上班」。但是生活有律、熱愛工作的他，想必未來應該會維持這些年來的習慣，早起運動、到央行上班，當個勤奮且稱職的顧問。「退而不休」會是 14A 總裁最好的退休生活。（中廣記者張佳琪台北報導）