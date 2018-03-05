30句話速讀政府工作報告 李克強「民生禮包」分量足

中新網報導，第 13 屆中國全國人大一次會議今 (5) 日在北京開幕，國務院總理李克強在會議中進行政府工作報告，談過去 5 年中國成就，明確今年發展主要目標，對今年工作提出建議，報告中的諸多關係國計民生的政策措施集中釋放，其中「民生禮包」分量很足。以下為報告內容重點：

〈中國對世界經濟增長貢獻率超過 30%〉

1、5 年來，經濟實力躍上新台階。國內生產總值從 54 兆元 (人民幣，下同) 增加到 82.7 兆元，年均增長 7.1%，占世界經濟比重從 11.4% 提高到 15% 左右，對世界經濟增長貢獻率超過 30%。

2、居民收入年均增長 7.4%、超過經濟增速，形成世界上人口最多的中等收入群體。

3、經過艱辛努力，中國頂住了經濟下行壓力、避免了「硬著陸」，保持了經濟中高速增長，促進了結構優化，經濟長期向好的基本面不斷鞏固和發展。

4、高速鐵路運營里程從 9000 多公里增加到 2 萬 5000 公里、占世界 2/3，高速公路里程從 9.6 萬公里增加到 13.6 萬公里，新建改建農村公路 127 萬公里，新建民航機場 46 個，開工重大水利工程 122 項，完成新一輪農村電網改造，建成全球最大的移動寬頻網。

5、中國科技創新由跟跑為主轉向更多領域並跑、領跑，成為全球矚目的創新創業熱土。

〈2018 年發展目標 -- 國內生產總值增長 6.5% 左右〉

6、今年發展主要預期目標是：國內生產總值增長 6.5% 左右；居民消費價格漲幅 3% 左右；城鎮新增就業 1100 萬人以上，城鎮調查失業率 5.5% 以內，城鎮登記失業率 4.5% 以內；居民收入增長和經濟增長基本同步。

7、各級政府仍要堅持過緊日子，執守簡樸、力戒浮華，嚴控一般性支出，把寶貴的資金更多用於為發展增添後勁、為民生雪中送炭。

8、加大網路提速降費力度，實現高速寬頻城鄉全覆蓋，擴大公共場所免費上網範圍，明顯降低家庭寬頻、企業寬頻和專線使用費，取消流量「漫遊費」，移動網路流量資費年內至少降低 30%。

9、深入推進「互聯網＋政務服務」，使更多事項在網上辦理，必須到現場辦的也要力爭做到「只進一扇門」、「最多跑一次」。

10、優化營商環境就是解放生產力、提高競爭力，要破障礙、去煩苛、築坦途，為市場主體添活力，為人民群眾增便利。

11、全年再為企業和個人減稅 8000 多億元，促進實體經濟轉型升級，著力激發市場活力和社會創造力。

12、全年要為市場主體減輕非稅負擔 3000 多億元，不合理的堅決取消，過高的堅決降下來，讓企業輕裝上陣、聚力發展。

〈民生禮包分量足〉

13、穩步提高居民收入水準。繼續提高退休人員基本養老金和城鄉居民基礎養老金。合理調整社會最低工資標準。完善機關事業單位工資和津補貼制度，向艱苦地區、特殊崗位傾斜。

14、提高個人所得稅起征點，增加子女教育、大病醫療等專項費用扣除，合理減負，鼓勵人民群眾通過勞動增加收入、邁向富裕。

15、提高基本醫保和大病保險保障水準，居民基本醫保人均財政補助標準再增加 40 元，一半用於大病保險。擴大跨省異地就醫直接結算範圍，把基層醫院和外出農民工、外來就業創業人員等全部納入。

16、創建全域旅遊示範區，降低重點國有景區門票價格。推動網購、快遞健康發展。對各類侵害消費者權益的行為，要依法懲處、決不姑息。

〈讓民眾「獲得感」更強〉

17、國家科技投入要向民生領域傾斜，加強霧霾治理、癌症等重大疾病防治攻關，使科技更好造福人民。

18、深化公立醫院綜合改革，協調推進醫療價格、人事薪酬、藥品流通、醫保支付改革，提高醫療衛生服務品質，下大力氣解決群眾看病就醫難題。

19、鞏固藍天保衛戰成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降 3%，重點地區細顆粒物 (PM2.5) 濃度繼續下降。

20、創新食品藥品監管方式，注重用互聯網、大資料等提升監管效能，加快實現全程留痕、資訊可追溯，讓問題產品無處藏身、不法制售者難逃法網，讓消費者買得放心、吃得安全。

21、啟動新的 3 年棚改攻堅計畫，今年開工 580 萬套。加大公租房保障力度，對低收入住房困難家庭要應保盡保，將符合條件的新就業無房職工、外來務工人員納入保障範圍。

22、繼續實行差別化調控，建立健全長效機制，促進房地產市場平穩健康發展。支持居民自住購房需求，培育住房租賃市場，發展共有產權住房。加快建立多主體供給、多管道保障、租購並舉的住房制度，讓廣大人民群眾早日實現安居宜居。

23、改善供水、供電、資訊等基礎設施，新建改建農村公路 20 萬公里。穩步開展農村人居環境整治 3 年行動，推進「廁所革命」。促進農村移風易俗。健全自治、法治、德治相結合的鄉村治理體系。

〈承諾擲地有聲〉

24、今年再減少農村貧困人口 1000 萬以上，完成易地扶貧搬遷 280 萬人。

25、今年再進城落戶 1300 萬人，加快農業轉移人口市民化。優先發展公共交通，健全菜市場、停車場等便民服務設施。有序推進「城中村」、老舊社區改造，完善配套設施，鼓勵有條件的加裝電梯。

26、要健全勞動關係協商機制，消除性別和身份歧視，使更加公平、更加充分的就業成為我國發展的突出亮點。

27、要多管道增加學前教育資源供給，運用互聯網等資訊化手段，加強對兒童托育全過程監管，一定要讓家長放心安心。

28、傾情傾力做好托底工作，不因事難而推諉，不因善小而不為，要讓每一個身處困境者都能得到社會的關愛和溫暖。

29、整治電信網路詐騙、侵犯公民個人資訊、網路傳銷等突出問題，維護國家安全和公共安全。

30、對各級政府及其工作人員來說，為人民幹事是天職、不幹是失職。要完善激勵約束、容錯糾錯機制，旗幟鮮明給積極幹事者撐腰鼓勁，對庸政懶政者嚴格問責。決不能表態多調門高、行動少落實差，決不允許占著位子不幹事。