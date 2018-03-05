新華社：GDP增速6.5%左右 傳遞高質量發展指向

據新華社報道，5日提請十三屆全國人大一次會議審議的政府工作報告提出，今年我國發展主要預期目标是，國内生産總值(GDP)增長6.5%左右，這一安排體現高質量發展指向。

報告還提出，居民消費價格漲幅3%左右;城鎮新增就業1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%以内;居民收入增長和經濟增長基本同步;單位GDP能耗下降3%以上，主要污染物排放量繼續下降等。

“上述主要預期目标，考慮了決勝全面建成小康社會需要，符合我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段實際。”報告說，從經濟基本面和就業吸納能力看，6.5%左右的增速可以實現比較充分的就業。城鎮調查失業率涵蓋農民工等城鎮常住人口，今年首次把這一指标作為預期目标，以更全面反映就業狀況，更好體現共享發展要求。

過去一年，中國經濟交出一份穩中向好、好于預期的成績單。宏觀趨穩、微觀向好。

專家指出，一方面，6.5%左右的經濟增速與現階段我國經濟潛在增長率大體一緻，體現了不過分追求速度、更加注重提高發展質量和效益的導向;另一方面，按照全面建成小康社會的要求，與“十三五”規劃目标相銜接，6.5%左右的經濟增速符合到2020年GDP比2010年翻一番的目标要求，有利于穩定和引導市場預期。

“保持經濟運行在合理區間的同時，更加注重就業、物價、居民收入和環境改善等效益指标，體現了高質量發展的要求。”全國政協委員、國家行政學院經濟學教研部主任張占斌說。

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