地震來時 怎麼躲才安全？

諮詢／洪銘坤（新北市消防局減災規劃科股長）

採訪整理／張郁梵

臺灣位處板塊交界處，經常發生地震，今年 2 月 6 日花蓮發生規模 6 的強震，造成大樓倒塌、民眾受困傷亡。

中央氣象局地震測報中心預估，未來一個月仍有規模 3～5 的餘震，到底地震發生時，該躲哪裡才安全？躲「生命三角」，還是桌子底下？

還記得巨石強森在電影《加州大地震》（San Andreas）裡，引導群眾躲到體育館的堅固外牆，利用「黃金三角」避難的情節嗎？劇中解釋了這個被稱為「生命三角」的安全性，和學校老師教得「地震時要躲在堅固的桌子底下」說法大相逕庭，引起不少討論。到底什麼是「生命三角」？

「生命三角」真的安全嗎？

「生命三角」由美國 911 事件的救援隊隊長道格提出，指的是當建築物倒塌時，落在物體或家具上的屋頂或樓版重力會撞擊到這些物體，使得靠近它們的地方會留下一個空間，這空間就是「生命三角」。當受撞擊的物體越大、越堅固時，它被擠壓變形的部分就越小；而物體被擠壓變形得越小，留下的空間就越大，於是利用這個空間的人可免於受傷的機會就越大。

道格認為，大樓倒塌時，人們不應該躲在桌子、床櫃下面，而是要躲在這些物品旁邊，並保持身體呈最小面積，因為在那裡正好形成一個「黃金三角」，可以避免被砸的危險。

不過，所謂的「黃金三角」經過驗證，在歷經強震左右、上下的劇烈震盪後反而不安全。若在戶外，更應該躲到空曠處，躲在建築物旁，反而可能被從天而降的重物砸傷。

「生命三角」其實是死亡交叉？

由於道格是在廢棄大樓進行爆破模擬地震，並未先做水平方向樓板的搖動，而這與真實地震引起樓板的反應有所差距。當近距離的大地震來襲時，會先上下振動（P 波引起），然後是 S 波及表面波引起更強烈的水平方向振動，此時非結構物的櫃子、家具、冰箱等物品如果未固定，會移動或滑動，因此撞擊，甚至壓擠到旁邊掩蔽的人體，造成傷害。

如果歷經強震的建築物像花蓮雲門翠堤這樣傾斜倒塌，裡面的人根本無法事先預知建築物會往哪邊倒塌，以及倒塌後會在哪裡形成空隙，而且建築物還沒有崩潰塌陷之前，在強烈震動與搖晃的過程中，人根本無法快速、安全地移動到它們想要躲藏的位置，在移動的過程還極可能跌倒、被東西砸傷。

來源：《大家健康》 2018 年 3 月

更多精彩內容請至 《大家健康》