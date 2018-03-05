美貿易戰+3月營收看旺 大成鋼股價創近10年高

美國總統川普的貿易戰來勢洶洶，鋼鐵成為首個戰場，不過大成鋼 (2027-TW) 由於採購跟通路幾乎都在美國，將是此波貿易台系鋼鐵廠的主要受惠者，同時大成鋼 3 月營收也看望，有機會衝過 80 億元大關，利多激勵今 (5) 日股價再衝高，盤中最高來到 31.15 元，創 2008 年 6 月以來新高。

大成鋼及轉投資大國鋼 (8415-TW) 將在 8 日舉行辦法說會，預料美國市場狀況將成法說關注焦點。

大成鋼去年併購 Empire Resources Inc. 及 Outokumpu Stainless Pipe, Inc.，填補了大成鋼近 20 年來的通路布局，也拉高營收水準，從單月 40-50 億元，墊高到 50-60 億元。

法人指出，大成鋼所併購的 Empire Resources Inc. 主要是以鋁產品為主，剛好就是這次川普鎖定的貿易產品，也讓大成鋼順利拉高競爭門檻。

法人預估，大成鋼 2 月營收有機會維持與 1 月相當的水準，至於 3 月，預料在下游客戶預期心理的搶貨效應下，單月營收有機會衝過 80 億元大關，再創歷史新高。

若投資人看好大成鋼股價後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如大成鋼中信 77 購 01(071903-TW)、大成鋼永豐 77 購 02(071912-TW) 及大成鋼統一 77 購 01(072017-TW) 等。