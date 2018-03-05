富士康3月8日首發上會 相關概念股一覽

中國證券監督管理委員會第十七屆發行審核委員會定于2018年3月8日召開2018年第41次發行審核委員會工作會議，審核富士康工業互聯網股份有限公司首發申請。

據了解，富士康股份母公司鴻海精密工業股份有限公司是全球3C代工服務領域規模最大的國際集團。華泰證券發布研報指出，富士康作為傳統電子制造業智能制造轉型的領軍者，已積累了豐富的先進智能制造經驗，更將積極推動工業互聯網的建設以及中國智能制造産業的轉型升級。

國泰君安表示，富士康作為全球第一大3C産品和半導體設備的代工廠，在過去25年依靠大陸的人口和土地紅利快速發展。但是在國内人力成本上升的大背景下，公司營收下滑，轉型迫在眉睫。本次擬上市表明公司意在以工業互聯網為突破口，幫助公司渡過轉型陣痛期。預計在國務院支持工業互聯網基礎設施建設的大背景下，未來幾年工業互聯網會迎來發展良機。

根據華泰證券統計，如公司順利 IPO，上遊企業有望受益。概念股的标的有安彩高科(600207-CN)、京泉華(002885-CN)、光韻達(300227-CN)、奮達科技(002681-CN)、宇環數控(002903-CN)、宏科技(300476-CN)、勁拓股份(300400-CN)、新亞制程(002388-CN)、華東科技(000727-CN)、沃特股份(002886-CN)、廣信材料(300537-CN)、金龍機電(300032-CN)、昊志機電(300503-CN)、博威合金(601137-CN)、東尼電子(603595-CN)、東陽光科(600673-CN)、順絡電子(002138-CN)、雲海金屬(002182-CN)。除第一家為富士康的參股公司，其他均為公司供應商或服務商。

來源：證券時報

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