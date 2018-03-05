波動度上升 股災再現？

撰文：邱沁宜

今年開年只高興了 1 個月，2 月起整個風雲變色，到 2 月 10 日止，美國 S&P 500 股價指數跌幅高達 9%，並且拖累全球主要股價指數，上海、德國、韓國都屬於最主要的重災區，跌幅高居主要股市前 10 名，上漲的國家則都是很冷門的國家，如非洲迦納上漲 7%，烏克蘭漲幅 0.42% 已經是前 3 名。

股災狂襲，到底發生了什麼事？事實上各路專家也找不到什麼利空，這一波的下跌，可以說是跌得毫無頭緒。於是，有些人聯想起 1987 年股災。

1987 年 10 月 19 日，道瓊指數當天一口氣下滑 20%，進而衝擊全球股市，當時大家也找不到原因（事實上到現在也還不確定）。最多人認同的理論是，程式交易出問題，只要有程式交易開始拋出股票，其他的程式交易就會跟進，多殺多的賣盤持續引起負向循環。

但也有經濟學家認為，這個理由並不充分，因為當年開始下殺的香港股市，程式交易並不普遍。另外，也有人認為是貨幣政策的關係，美國貨幣政策緊縮過度，導致與美國貨幣政策連動大的香港股市下跌。

來看看當年度美國經濟數據變化。當時，美國經濟其實不錯，製造業信心指數還在 60 附近，比 50 的景氣榮枯點高出許多，因此，美國貨幣政策持續緊縮，Fed 利率水準從 6% 持續往上升至 7.25%，而且剛好在 9 月升息幅度較大，一次升息 0.5%。而公債利率受到利空衝擊影響，殖利率從 9 月的 9.5% 一路上升至 10.23%，上升速度頗快。另外，通膨從年初的 1% 一路上升至 4%，到了 9 月更上升到 4.5%，使得市場開始擔心通膨的風險。

當時的經濟數據跟現在有些部分頗為類似；目前製造業指數也接近 60 左右，景氣狀況佳。但是其餘現象並不完全一致。公債利率的確有上揚，不過從 1 月初以來上揚 0.3%，跟歷史比起來上揚幅度並不算大。而通膨則是持穩在 2% 附近，變化不大。

這次市場恐慌的原因也包括美國薪資成長幅度較大，來到 2.9%，不過跟歷史紀錄比起來，這也不算太高。

以上次股災的經驗來看，整體跌勢下挫約 3 成，花了將近兩年的時間才回復前高，此次的幅度與現象並不完全相同，不過由於籌碼開始凌亂，波動度上升，建議投資人無需殺低，但要逢高調節，以策安全。

來源：《Money 錢》 2018 年 3 月

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