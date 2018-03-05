許金濱 月領13萬 靠高配息基金養家

撰文：張國蓮 攝影：張家禎

今年開始，喜歡每月領息的投資人，將面對比去年不友善的大環境，包括持續升息、市場波動可能加大，以及新的所得稅制。然而，快 70 歲、近 6 年來靠月配息債券基金養活一家大小的許金濱，卻一點也不擔心，他認為自己的操作方式，可以解決這些風險。許金濱是 2013 年 4 月號封面故事〈只靠債券基金 月領 9 萬退休金〉個案，他 63 歲才開始投資。

許金濱當年接受專訪時，投資配息債券基金的時間約 1 年餘，3 檔債券基金有 9 萬元的月配息收入；6 年後的現在，他持有 8～9 檔高收益債券配息基金，其中僅有 1 檔為定期定額投資，月配息收入共 13 萬多元。

2 個有效方法

減輕面對波動的壓力

許金濱表示，不管是淨值波動、匯率波動，還是配息率的波動，都比年金改革、低薪更能被他接受，而且經過 6 年忐忑、憂慮的過程，他發現自己是「加操煩（白擔心）」。

許金濱解釋，匯率、淨值本來就會波動，對買進且長期持有的他而言，都是紙上富貴（損失），所以他從剛開始每天關心淨值、匯率，到現在一點都不關心，每月只在配息日這一天看資產現值表。能夠這麼安心，許金濱歸因於他的操作方式，能有效減輕波動帶來的壓力與不安全感，以下是他抗波動的 2 個方法。

方法 1：分散投資 全球型債券比較穩

許金濱的分散投資包含 3 個層次，第 1 層是地域分散，許金濱表示，剛開始的基金組合中有 1 檔單一國家基金，雖然剛買時的配息不錯，但後來配息跌到原先的二分之一，他將該檔基金轉換為全球型債券基金，配息因此加倍。這個經驗讓他從此只買全球型、環球型的債券基金，避免單一國家型基金在短期間內的大起大落，「全球型比較穩定！」許金濱如此說道。

第 2 層是不重押單一基金，許金濱計算各檔債券基金的實際現值，將資金盡量平均分到 8～9 支債券基金，如此做的好處是，能避免因單一基金的匯率、淨值、配息等波動而承受大風險，甚至影響整體收益。

第 3 層是幣別分散，許金濱採美元、澳幣各占二分之一的作法，認為幣別之間漲跌間具蹺蹺板作用，可達到平衡匯率風險的效果，減輕匯率漲跌的影響。

方法 2：分批買進 分攤匯率和淨值波動

許金濱分批買進的方式有 2 種，首先，定期定額投資，這讓許金濱一點都不擔心澳幣從 5 年前的 1 澳幣兌台幣 32 元，貶值到目前的 23～24 元，因為他唯一每月定期定額投資的基金，就是澳幣計價的全球債券基金，在澳幣貶值時透過持續的定期定額買進，就等於是逢低攤平，有分散匯率風險的效果。

況且好處不只是如此，許金濱表示，定期定額是長期儲蓄，隨著配息從零開始，一直往上增加至目前每月配息逾 100 澳幣，對他而言是無中生有，利滾利。因這檔定期定額基金，長期下來已有效地減輕整體投資組合面對的淨值與匯率波動、配息減少等壓力，挹注可能的減損，讓許金濱的心裡踏實不少。

其次，單筆逢低買進。只要符合「單位數 × 淨值 × 匯率」低於過去的經驗值，就是逢低單筆買進的時機，此時若許金濱手上有閒餘資金（會錢、人壽保單到期、基金配息等），他就會單筆資金再投入。

仔細計算與安排

善用套利賺穩定現金流

許金濱的投資本金中，一半是自有資金，一半是來自房貸借款與保單質借。年近 70 卻敢借錢投資，不是莽勇，而是許金濱經過仔細安排與計算的結果。他詳列每月支出項目與預算，例如生活費、房貸借款支出、定期定額投資等，整個規畫好的支出約等於每月配息收入。

會不會擔心升息增加借款成本？「我一點都不擔心！」許金濱非常肯定地回應。因為目前房貸利率是指標利率加碼，不到 1.3%，而保險公司的質借利率也僅 3.58%，與基金年化配息率 6%～8% 相比，利差高達 4%～7%。

「只要有 2% 或正套利空間，就能繼續借款投資。」許金濱如此表示，因為他預期升息速度並不快，有生之年看不到套利空間小於 2%，而且他以資產總值評估，不看單一基金的盈虧。許金濱舉例解釋，多年來的經驗顯示，資產現值的波動率在千分之 5～0.5，相當穩定。

從基金投資的菜鳥變老鳥，許金濱認為，成功關鍵在於善用低利環境優勢，敢於將全部資金投入年化配息率 6% 以上的全球型債券基金，再以單筆＋定期定額操作讓錢賺錢，就能養活全家人，有尊嚴地扮演丈夫與父親的角色。

退休理財好觀念

財經作家怪老子蕭世斌 vs 投資素人許金濱

財經作家怪老子蕭世斌認為，許金濱的概念不錯，基本考量也正確。但也提出以下幾個問題或建議，許金濱依據個人情況做出回應，他強調每個人情況不同，僅供參考。

配息再投資

可補足通貨膨脹損失

蕭世斌：通貨膨脹是長期投資、固定領息者一定要考慮的因素，許先生現在每月 13.5 萬元夠用，10 年後可能因為通貨膨脹吃掉一些，當購買力變低且總資產沒有成長時，就可能不夠用。

我從許先生提供的相關資訊中了解，或許這部分的問題不大。因為一直以來，許先生都有把配息再投資，代表總資產可慢慢成長，希望這部分金額可以彌補通貨膨脹的侵蝕。

許金濱：我完全不擔心通貨膨脹問題，主要原因有 2 個。首先，我的房屋貸款本身就有對抗通貨膨脹的功能。目前我還銀行的借款裡，三分之一還利息，三分之二還本金，本金會越來越少，而且相對的，5 年、10 年後，雖然因為通貨膨脹會讓資產減損，但負債也會降低，等於房貸有抵銷部分通膨的效果。

其次，目前每月利息收入 13.5 萬元，並非全部花掉，而是把部分利息收入再投資，所以才能從之前每月領息 9 萬多元，變成 13.5 萬元。近 6 年時間裡，大約定期定額（再投資）200 萬元，目前的資產現值相較 6 年前折損不到 100 萬元，但配息有 700 萬～800 萬元。

而且我為了讓自己的配息不被匯率侵蝕，採取原幣配息，主動掌握換匯的有利時機。例如美元計價的基金配息，是以美元配息，而不是以台幣配息，這樣我就可以選擇比較有利的匯率價位，把美元換成台幣。

因為我中風沒法工作賺錢，都在吃老本，這樣算下來，6 年來的生活費不到 100 萬元，因為有配息補貼，本金消耗比較慢，如果不去投資、不去配息，就是坐吃山空。

用投資等級債＋股票組合

取代高收益債

蕭世斌：高收益債券的波動與報酬表現，常被視為股票的一種，因此高收益債券基金作為退休配置，對退休族而言，風險較大。許先生未經歷過金融海嘯的衝擊，若遇市場崩跌，本金虧損下若還繼續配息，本金將會消失得更快。

許先生可以考慮配置 8 成資金在較穩健的投資等級債券基金或 ETF，以及 2 成的股票型基金或 ETF，這樣的配置比單純是高收益債券基金較穩、較好，因為投資等級債券與股市的相關性較低，具風險平衡效果，也就是有機會以較低的波動度來追求相同的月配息收入。

這樣的組合，月配息收入來自投資等級債券的配息，以及賣出部分股票型基金獲利後的自創配息收入。此外，長期下來也能掌握股市資本成長機會。

許金濱：這個做法對我而言有困難，主要有 3 個原因：①我本身中風，行動不方便，也不會操作電腦，太複雜的交易與相對頻繁的進出，對我而言不容易執行。現在我只在每個月配息日讓銀行理專提供一張資產現值報表給我，我只要看資產總淨值的變化，簡單又方便。

②投資本來就有風險，對於淨值下跌的威脅，我就是用每個月的定期定額來因應，例如配息 8%，我就拿 2% 的配息來定期定額，分散風險。③債券基金再怎麼垃圾，還是具備大數法則，例如債券基金裡面有 100 家公司，1～2 家出問題，影響比單一股票小多了。

來源：《Money 錢》 2018 年 3 月

更多精彩內容請至 《Money 錢》