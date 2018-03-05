川普貿易高官表態：鋼鐵關稅可能豁免特定產品 但國家就別想了

摘要：這是美國官方首次暗示，川普此次行動針對的範圍可能並不像外界最開始認為的那樣廣泛。他們還表示，川普可能在本周簽署通過鋼鐵和鋁進口關稅，最遲也會在下周簽署。

川普對進口鋼鐵和鋁產品開徵全球性關稅的計劃，似乎還留有一定的餘地。

美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅 (Peter Navarro) 昨日在 CNN 節目上表示，此舉對美國國內鋼鐵和鋁行業的生存很有必要，不會豁免任何國家，但對美國企業所必須的某些特定產品，可能會給予一定的豁免。這也是美國官方首次暗示，此次行動的範圍可能並不像外界最開始認為的那樣廣泛。

納瓦羅在節目中稱：

在某些特定情形下會有豁免，這時候需要通過豁免讓（美國）企業能繼續運轉。但是在當前這個時點，沒有一個國家會被排除在外。

川普上周四表示，由於進口鋼鐵和鋁產品嚴重損害了美國內產業，威脅到美國家安全，為重振美國鋼鐵和鋁產業，計劃對所有來源的進口鋼鐵和鋁產品全面徵稅，稅率分別為 25% 和 10%，具體細節將於本周宣布。

這隨即引發美國貿易夥伴國的強烈反對。歐盟貿易委員 Cecilia Malmstrom 上周五表示，針對川普這一計劃，歐盟將考慮對這兩種產品開徵自己的「防禦性」進口關稅；中國商務部貿易救濟局局長王賀軍當日也表示，如美方最終措施損害中方利益，中方也將採取相應措施維護自身利益的權利；加拿大、英國以及韓國等國則試圖尋求美國的豁免。

在 CNN 上述節目中，對貿易問題一向持鷹派立場的納瓦羅表示，川普可能本周簽署通過鋼鐵和鋁進口關稅，最遲也會在下周簽署。他認為，豁免的口子一旦打開就會一發不可收拾。他提到：

一旦你開始豁免某些國家，你就需要進一步提高對其他所有人的關稅。

只要豁免了一個國家，然後就得豁免另一個國家，這是一個惡性循環。

同在昨日，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也表示，川普已就進口鋼鐵和鋁產品開徵關稅的計劃與多國領導人溝通，但是他並未考慮給任何國家豁免。

『新聞來源／華爾街見聞』