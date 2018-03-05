分析員﹕港股將低開 料後市波動

美國股市上周五出現大幅波動，道瓊斯指數在早段曾大跌390點，其後跌幅大幅收窄。面對外圍市況不穩，市場人士預期今日大市將會低開，並且出現大幅波動。

道瓊斯指數收市報24538點，跌70點或0.3%，標準普爾指數收市報2691點，升13點或0.5%，納斯達克指數收市報7257點，升77點或1.1%。

歐洲股市方面，三大指數均低收，英國富時指數收市報7069點，跌105點或1.5%，德國DAX指數失守12000點，收市報11913點，跌277點或2.27%，法國CAC指數收市報5136點，跌125點或2.4%。

港股在美預託證券(ADR)走勢個別，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報77.5元，較上周五本港收市價高出0.4%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.21元，較本港收市價高1%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.24元，較本港收市價高0.9%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報9.9元，較本港收市價低0.5%。

環球股市仍受到全球貿易戰或有機會爆發拖累，其中資源股投資者應該要保持戒心，不應因為上周五出現大跌而考慮低撈。當然投資者亦可以留意已陸續公布盈喜或盈警的上市公司今早股價表現，在中間物色機會。當然投資者亦應該好好留意當中盈警或盈喜背後的理據。

時富證券聯席董事鄧建初指出，今日大市將會低開，並且會在29800至30500點之間上落，又指出內銀﹑內險及內房股走勢會較反覆。

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