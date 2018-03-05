俄鋁(00486-HK)先前及額外運輸物流服務合約年度交易總額應合并計算

俄鋁(00486-HK)公告，集團成員公司已與En+的聯繫人于2017年4月1日訂立合約(原合約)及將訂立合約的附件(統稱「額外的運輸物流服務合約」)，據此，En+的聯繫人同意向集團成員公司提供運輸物流服務。

由于無心疏忽，原合約并無及時披露，以緻造成公司無意違反上市規則第 14A 章。

根據上市規則第14A.81條，由于額外的運輸服務合約及先前披露的運輸物流服務合約均由集團與En+的聯繫人訂立，且各合約的标的事項乃有關En+的聯繫人向集團提供運輸物流服務，故額外的運輸服務合約及先前披露的運輸物流服務合約須合併計算。

至此，根據額外的運輸服務合約及先前披露的運輸物流服務合約，集團截至2017年12月31日止財政年度及2018年12月31日止財政年度應付En+的聯繫人的年度交易總金額估計分别最多約為2465.2萬美元及2432.9萬美元。該年度交易總金額乃由董事基于集團的運輸物流服務需求及合約價估計得出。

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