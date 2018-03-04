文在寅擬派2高層擔任特使赴北韓

南韓總統文在寅，很可能派遣負責外交安全事務的青瓦台國家安保室長鄭義溶，和正在負責對北韓事務的國家情報院院長徐薰，以特使資格前往北韓，為非核化和北韓與美國之間的會談創造條件。

據南韓青瓦台有關人士今天透露，鄭義溶和徐薰可能作為文在寅總統特使訪問北韓，至於日期定在下周初。青瓦台方面並可望於今天發佈具體消息。他們率領的特使團，還包括統一部次長千海城等 5 至 6 人。

據韓聯社和 YTN 電視等媒體今天紛紛報導，文在寅總統派遣的鄭義溶和徐薰，都是熟悉美國和北韓的部長級官員，此次是南韓政府首次同時派遣 2 位官員擔任特使，史無前例。分析認為，這個安排是希望精通對北韓事務的徐薰與精通對美事務的鄭義溶，在推進兩韓對話的同時，推動北韓與美國對話。這也充分反映出文在寅總統，對非核化和促成北韓與美國會談的重視。

據預測，文在寅將透過特使，給北韓最高領導人金正恩，捎去親筆信，呼籲北韓參加以無核化為前提的北韓與美國對話，並以此為基礎改善兩韓關係。青瓦台有關人士表示，當前與兩韓領導人會談相比，需先推動北韓與美國對話。文在寅總統也說過需要為兩韓領導人會談營造條件，而營造條件最重要的是實現北韓與美國對話。

在美國明確表示「無核化在先、北韓和美國對話在後」的前提下，文在寅透過派遣特使，說服北韓走無核化道路，並為北韓和美國之間的對話，創造條件。這些條件成熟後，方能進一步實現兩韓領導人會談。