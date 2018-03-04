為上明星大學先搶進冷門科系當心主系課業負擔重被當

107 年學測甫寄發成績單，日前就有前輩替正為選校、選系煩惱的同學們，舉辦免費講座討論「申請入學技巧」。

這場活動是由北市議員擬參選人蘇緯政於今（4）日舉辦，活動現場邀請錢怡君、洪孟楷、藍弋丰等人分享從職涯看學涯選擇。

其中，目前正在台大就讀在職專班的洪孟楷表示，當年還是有聯考的年代，但是當年因為出國念書而沒有考過聯考，此次希望向跟台灣學子分享出國申請留學的經驗。他還強調，選擇喜歡的科系，大學環境資源，包括社團多元性、系所多樣性，以及校園地理位置，應該是同學選校或選系的重點。



▲活動現場講師包括錢怡君（右起）、藍弋丰、蘇緯政、洪孟楷等人。（圖／記者潘才鉉攝 , 2018.03.04）

補教名師胡天爵則分享申請入學的秘訣，以及同學們常見的問題。例如：是否應該先選擇明星大學的冷門科系，入學後再另修輔系或雙主修？對此，胡天爵認為同學們應該考量主系課業負擔，其次考慮學習輔系課程的能力，以免造成本科系學業被當或是被退學。

此外，蘇政緯表示過去念書曾經被留級、大學被退學，自認在教育體制中一度被放棄，希望透過演講向同學們分享寶貴經驗。面對選舉前夕舉辦該活動，蘇坦言辦講座對選舉沒幫助，但身為民代堅持做貼近民意的事，並表示對參選有信心。

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