川普到底在想啥？專家：對鋼鋁課高關稅恐傷害美國

美國總統川普日前宣布，將對進口鋼品、鋁，徵收高額關稅；外界憂心，此舉恐引發貿易戰。智庫人士直言，無法理解川普的想法，「美國會因此傷害到自己」。

川普稱，美國計畫對進口鋼品、鋁，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，預計下週簽署正式法令。

市場憂心，川普此舉恐引發貿易戰。週四美股收跌，道瓊工業指數跌 420.22 點 (1.68%)，至 24,608.98 點；標普 500 指數跌 36.16 點 (1.33%)，至 2,677.67 點；那斯達克指數跌 92.45 點 (1.27%)，至 7,180.56 點。

華府智庫卡托研究所 (Cato Institute) 貿易政策研究中心主管 Daniel Ikenson 週五 (2 日) 對 CNBC 表示，川普這項決定，不僅對經濟沒太大意義，還會對美國造成傷害。

Ikenson 說，很難理解川普的想法，「或許他並不理性」，對進口鋼、鋁課高關稅，恐引發巨大動盪，並削弱全球貿易體系。

Ikenson 強調，我向來認為，總統是理性的；然而，川普似乎一心想對進口鋼、鋁課徵高關稅，卻忽視在經濟與政治上，可能付出的代價。

Ikenson 分析，使用鋼鐵的產業，其經濟貢獻，是鋼鐵生產商的 15 倍。

包括汽車、建築、航太，甚至飲料產業，都會用到鋼鐵和鋁。