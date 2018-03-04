PCB廠估今年市場籌資規模將逾百億元 嘉聯益先登場

PCB 去年業績陸續出爐，其中台郡 (6269-TW)、健鼎 (3044-TW)、華通 (2313-TW) 營收都創新高，而台郡每股純益 10.07 元、健鼎的 8.31 元可望分居軟硬板業的獲利王，而整體 PCB 業者在獲利前瞻看法正面，陸續規劃及執行市場籌資案，預計今年將提出的籌資規模將逾 100 億元。

PCB 全製程廠今年籌資擴廠案以軟板業者最為積極，主要在於針對 5G 通訊應用及細線路等新世代產品的產能擴充規劃，而另在硬板方面，則是為搶食延續擴大的商機，工研院 IEK 產業分析師林松耀指出，業者擴充印刷電路板相關技術在高密度連接板、軟性印刷電路板、軟硬複合板、積體電路載板等，鎖定智慧型手機、汽車電子、物聯網以及網通等市場的需求擴大。

台郡科技正式公布去年財報，稅後純益達 30.57 億元，年增 34.35%，每股純益 10.07 元，而因應 5G 、軟板細線路化，已通過資本支出 94 億元計畫，預計 2018 及 2019 年兩年各分別支出一半，分別在高雄市、大陸江蘇省昆山各興建一座新廠。台郡也將發行 1.2 億美元 (35 億元新台幣) 的海外第三次無擔保轉換公司債 (ECB) 進行市場籌資。

而蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 擬辦理 7684 萬股現金增資案，預計將募集約 29.2 億元資金，現正進行原股東繳款中，繳款是該公司上市以來首度以現增方式市場募資， 該現增案募資將用於購置營運所需廠房，這不僅是嘉聯益近年最大規模市場籌資案，也是近年來 PCB 相關產業廠商最大手筆市場籌資案。嘉聯益目前正在台灣北部地區積極尋覓興建新廠用地。嘉聯益積極籌資設廠，市場傳該公司接獲來自蘋果手機軟板天線訂單，不過嘉聯益不願對此傳言評論。

此外，泰鼎 (4927-TW) 規劃發行國內第 3 次可轉換公司債籌資，上限為 6 億元，籌資主要用途為償還銀行借款，近期就會送件，最快將於第 2 季完成募集，這是連兩年來泰鼎的進行的市場籌資。

台商 PCB 廠積極籌資、擴充的驅動力，主要在於市場的成長性仍佳，台灣電路板協會指出，去年兩岸台商 PCB 產值估達新台幣 6192 億元，年成長 9.5%，今年在美國及歐洲景氣回升帶動消費需求成長下，產值年成長估可達 4%，但以原始訂單美元計價的產值，估將成長逾 5.5%。