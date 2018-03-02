有效減少美中貿易逆差 川普關稅大刀應該砍向這些產品才對

美國總統川普想要打擊中國貿易可能搞錯方向，提高鋼鐵和鋁製品關稅預期不會對中國造成太大影響，真想這麼做，應該要針對電子產品、玩具和紡織品提高關稅著手。

世界銀行的數據顯示，2016 年中國的金屬輸入美國僅占 5.1％，但機械和電子產品占 48％，雜項物品如家具和玩具占 16.5％，紡織品和服裝占 8.6％。

電子產品才是重頭戲

川普為了減少與中國的巨額貿易逆差，而側面攻擊進口的鋼鐵、鋁製品，倘若真的攻擊電子產品而提高關稅，將會傷害美國的盟友，包括日本、南韓和台灣。

牛津經濟研究所首席亞洲經濟學家 Louis Kuijs 表示，如果川普真要擊中中國對美國出口的要害，就要越過小型鋼鐵和太能電池板，轉而對電子和電信產品等大量進口課徵高額關稅。

換言之，若想有效減少美國和中國的貿易逆差，就該從進口比重高的大宗產品著手。

川普周四表示，美國將對鋼鐵和鋁製品提高關稅，計畫下周簽署文件，對進口鋼鐵徵收 25% 關稅、鋁製品徵收 10% 關稅，要以關稅來保護國家安全，是他強硬的貿易措施中的重大升級。

可能引發中國報復

中國是全球最大的鋼鐵和鋁生產國，儘管中國鋼鐵對美國出口量占美國進口的比重不高，但被指責銷售泛濫全球並拖低價格，川普政府提高關稅可能會引發中國的報復。

中國有色金屬工業協會副主席溫憲軍表示，美國提高關稅將推翻國際貿易秩序，包括中國在內的國家將採取相關報復措施。

而中國在貿易報復方面似乎也做好了準備，對美國進口高粱進行調查，並研究是否限制美國大豆的出貨量，這些可能會傷害川普在美國部份農業州的支持。

撒手鐧還未使出？

彭博社駐北京首席亞洲經濟學家 Tom Orlik 在報告中指出，中國鋼鐵和鋁的出口總額僅相當於國內生產總值的 0.5％。，相對於川普競選時說要全面課徵從中國進口的產品 45% 關稅，相較之下，提高鋼鐵和鋁進口產品關稅至 25% 和 10%，下手並不重。

而且川普本周曾警告，美國將使用「所有可用的工具」來阻止中國由國家驅動的經濟模式破壞全球競爭，但從對鋼鐵、鋁和太陽能所採取的關稅行動來看，還未使出殺傷力強大的重型武器。

美國前財政部官員，現為布魯斯金學會高級研究員的 David Dollar 指出，真的要讓美中貿易逆差產生重大影響，川普必須更廣泛地限制從中國進口那些勞力密集型的產品，例如：鞋、紡織品和服裝、智慧手機、電視和電品等。