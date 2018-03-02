巴西全年GDP增長1%弱於預期 但結束連兩年嚴重衰退

據《路透》報導，由於農產品出口波動，巴西去年第 4 季的經濟復甦弱於預期。不過全年 GDP 增長 1%，仍然成功終結過去 2 年嚴重衰退的局面。

據巴西政府統計機構 IBGE 數據，巴西去年第 4 季 GDP 季增 0.1%，是連續第 4 季出現增長，與去年同期相較，則上漲 2.1%，但數據弱於預期。據《路透》調查，預期為第 4 季季增 0.4%，年增 2.5%。

統計全年經濟成長為 1.0%，也弱於預期的 1.1%。

巴西 GDP 季增率 (近三年來表現) 圖片來源：tradingeconomics

Votorantim 首席經濟學家 Roberto Padovani 指出，巴西正在成長，特別是資本支出的改善，正是商業信心增加的信號。成長在經濟部門分布得更廣，質量也有所提升。

Padovani 表示，這個數據可以讓過於樂觀的分析師稍微冷靜下來，他預估巴西今年經濟成長保持在 3.2%，整個復甦是漸進的。

幫助巴西去年經濟好轉的一大因素是農牧業，成長達 13%，創 1996 年以來最佳成績。巴西工業雖然是零成長，但也止住連續 3 年下滑的局面。

巴西財政部長 Henrique Meirelles 表示，收成短期波動影響了第 4 季的成長，而 1% 的全年經濟成長，已達到政府的預期，重要的是，巴西未再陷入衰退。

巴西 2017 年服務業增長 0.3%，這主要得益於巴西家庭的消費擴大，達 1%。