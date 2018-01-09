走出衰退 巴西股市續跳森巴

巴西股市在連續兩年大漲後，隨著全球經濟穩定復甦，商品價格回穩，有利巴西股市多頭表現。另一方面，巴西經濟走出衰退，已連續兩季正成長，分析師更進一步預估，巴西股市未來一年純益成長幅度可望超過 2 成，在巴西央行有望進一步降息刺激經濟下，加上目前經濟處於復甦初期，建議投資人可酌量布局巴西股票基金。

鉅亨基金交易平台指出，近兩年由於美元走穩，加上全球央行寬鬆，資金充裕下轉往新興市場，帶動新興股市走出一波行情，MSCI 新興市場指數分別在 2016 年及 2017 年上漲 8.6% 及 34.4%，而巴西聖保羅指數則有 38.9%、26.9% 的亮麗漲幅，推升巴西及拉美基金表現搶眼。

鉅亨基金交易平台表示，巴西為原物料出口大國，股市表現自然與商品價格息息相關，包括巴西淡水河谷、巴西石油等重量級原物料公司，佔聖保羅指數都有不小的權重，也因此商品價格的復甦，與巴西股市往往出現一致的走勢。而原物料商品指數自 2017 年中觸底反彈至今已上漲逾一成，穩定復甦的全球經濟將會提振市場對於原物料的需求，刺激原物料價格走高，有利巴西出口貿易與股市走勢。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪指出，以 2014 年當時全球大宗商品下跌來看，仰賴商品出口的巴西匯市大受衝擊，巴西里爾對美元匯率一度大貶逾 40%，匯率的貶值使得巴西的通貨膨脹迅速攀升，一年內通貨膨脹從 6.4% 升至 10.7%，為了穩定匯率與抑制通貨膨脹，巴西央行不得不上調基準利率，而過高的利率卻也抑制了巴西的經濟活動，再加上前總統羅賽芙捲入巴西石油貪腐醜聞等多重因素，巴西經濟步入大幅衰退，2015 年及 2016 年的經濟成長率分別為 - 5.6% 與 - 2.5%。

朱挺豪進一步指出，而 2017 年以來，隨著已開發國家穩定復甦，商品價格回穩，再加上巴西通膨壓力走低，讓巴西央行得以持續降息刺激經濟，使得巴西經濟逐步轉佳，且經濟成長率已由負轉正，並連續 2 季正成長，走出經濟衰退的陰霾，以目前巴西正處於低通膨、低成長的階段，是經濟週期性復甦的早期徵兆，建議投資人不可錯過正在經濟復甦前期的巴西股市。