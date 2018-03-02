毅嘉雙利多今年營運動能看俏 Q2可望成長

智慧手機主流趨勢朝向窄邊框、全螢幕方向，毅嘉 (2402-TW) 在細線路製程的布局將逐步發酵，加上車用訂單回籠，將挹注今年營運及獲利成長；今年首季整體出貨將去年增加，法人看好第 2 季也將續揚。

毅嘉近期頻獲外資買超，已連買 6 個交易日，不過 2 月營收表現不佳，盤中股價下跌逾 3%，失守 5 日線支撐。

毅嘉自結 2 月合併營收達 3.76 億元，月減 38%，年減 25%，主要受農曆年假期導致工作天數減少影響，今年前 2 月合併營收 9.79 億元，年增 8%。

毅嘉指出，依據目前客戶訂單需求暢旺情形，預計 3 月出貨將會迅速升溫，第 1 季整體出貨可望較去年攀升；法人認為，2 月營收應是今年谷底，看好第 2 季將持續成長。

毅嘉自結去年第 4 季合併營收 19.33 億元，合併毛利率 1%，合併營業損失約 1 億元，合併稅後純益 0.04 億元，單季營運轉虧為盈；累計去年合併營收 71.8 億元，合併毛利率約 2%，合併稅後損失 2.98 億元。

毅嘉表示，今年將持續提升高附加價值產品的占比，同時積極開拓細線路產品的應用，預期在新產品及新客戶導入後，將補強整體產品組合及獲利能力，預期全年度的營收及獲利將可望突破瓶頸並穩健成長。

台股大盤今日受美股重挫拖累，早盤一度重挫逾百點，毅嘉在 2 月營收表現不佳下，衝擊股價表現，早盤以 16.9 元開低，一度下探至 16.7 元，盤中跌幅 3.45%。