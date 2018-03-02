〈陸惠台31措施〉霹靂中國市場涉入深 廣泛IP加持可望受惠最多

中國日前公布 31 條惠台措施，其中有 4 項利多與影視出版產業直接相關，大舉放寬台灣影視作品與人才進入中國的數量限制，也針對國內圖書建立綠色通道，擁有龐大 IP 價值的霹靂 (8450-TW)，在 IP 應用廣泛推動下，可望為此波惠台利多政策中，受惠最多的文創股。

霹靂目前 IP 應用相當多元，包括遊戲、真人劇、電影、漫畫與授權商品等，霹靂表示，中國放寬台灣影視作品與人才進入的數量限制與各項鬆綁，將讓先前只能在中國視頻收費市場播放的霹靂劇集，能在中國廣播電視台、視聽網站與有線電視網上播放，從霹靂目前擁有超過 2500 小時劇集、且未來還有將開拍的劇集來看，後市發展值得期待。

對於措施中將放寬兩岸合拍電影與電視劇的各項限制，並縮短審批時限的利多，霹靂指出，原本就有許多中國合作夥伴向霹靂尋求電影或電視劇的合作，待放寬相關限制後，將加速各項合作項目的推進。

以霹靂與歡瑞合作的霹靂真人劇來說，霹靂表示，先前受到外在因素影響，合作進度較為緩慢，不過，在兩岸合作影視節目不受數量限制後，將直接強化其與歡瑞合作霹靂真人劇的深度與強度，也可望讓進度快速推展，預期今年成果就會顯現。

另一方面，惠台措施中擬對台灣圖書進口建立綠色通道，並優先辦理相關手續。據悉，霹靂擁有大量平面著作，目前月刊總共 200 多期，且也與城邦合作超過 130 本書籍，此措施也將讓霹靂受惠。

霹靂認為，由於公司涉入中國文創市場深，因此相較其他文創公司，霹靂受到此波措施影響的層面也更為廣泛。