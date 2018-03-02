【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四持續下跌，因杜德利表示加息四次是逐步推進，及特朗普宣佈對進口鋼鐵及鋁徵收關稅令市場擔心即將觸發貿易戰。道瓊斯指數下跌 1.7% 至 24,609 點；標準普爾指數下跌 1.3% 至 2,678 點；納斯達克指數下跌 1.3% 至 7,181 點。

油價週四下跌，因股市下跌及美元回升，紐約 4 月期油下跌 1.1% 至每桶 60.99 美元。金價下跌，因美元走強，紐約 4 月期金下跌 1.0% 至每盎司 1,305.2 美元。

香港和內地股市週四上升。科技及教育股漲幅較大；基礎金屬股逆市下跌。澳門公佈首兩個月幸運博彩毛收入同比增長 19.7%，博彩股變動不大。個股方面，中國光大綠色環保（1257.HK）公佈 2017 年股東應佔溢利按年大增 51.6%，股價上升 0.9%；中信國際電訊（1883.HK）公佈 2017 年股東應佔溢利同比增加 3.7%，股價上升 1.8%；海港企業（51.HK） 公佈 2017 年股東應佔溢利按年大增 90.8%，股價上升 1.5%。恒生指數上升 0.6% 至 31,044 點，國企指數上升 0.4% 至 12,429 點，香港股市成交金額減少 15.4% 至 1,145 億港元。上證綜合指數上升 0.4% 至 3,274 點，滬深兩市成交金額增加 2.5% 至 4,346 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 國美零售（493.HK）發佈盈利預警，公司預計股東應佔虧損約 3-5 億元人民幣，主要因商譽減值、與電子商務業務相關的長期資產進行減值、及財務成本增加。若不包括該等項目，公司則預期利潤同比有所增長。

◇ 權智國際（601.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年將扭虧為盈（上半年虧損 60.6 萬港元），主要受惠於鎂合金業務之整體產能和銷量有所增長及鎂合金產品結構優化帶動毛利增長。

◇ 中國聯通（762.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利約 18.3 億元人民幣，同比大增 1.9 倍。若不包括一次性資產報廢損失約 29 億元人民幣，核心股東應佔溢利約 40 億元人民幣，按年急升 5.4 倍，主要受惠於服務收入同比上升 4.6% 及銷售費用和終端補貼下降。現價相當於約 62.6 倍 2017 年核心市盈率。

◇ 百仕達（1168.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年將扭虧為盈錄得股東應佔溢利不少於 1.1 億港元，主要受惠於分佔聯營公司扭虧為盈（主要來自匯兌收益）、聯營公司貸款減值虧損同比減少不少於 1.4 億港元、及固定資產減值虧損撥回不少於 5,000 萬港元。現價相當於不高於 31.5 倍 2017 年市盈率。

◇ 西王特鋼（1266.HK）發佈盈利預喜更新，鑒於附屬公司西王金屬科技獲得高新技術認證，公司預計 2017 年股東應佔溢利約 8.9 億元人民幣，同比增長約 1.7 倍（此前預期為 1.5 倍）。現價相當於約 3.2 倍 2017 年市盈率。

◇ 善樂國際（1660.HK）大股東以每股 0.4843 港元（較最後收盤價溢價 0.9%）向深圳兆邦基集團出售 51.7% 股權，買方以相同價格向所有股東提出私有化要約。買方擬維持公司之上市地位。公司股份將於今天復牌。

◇ 東光化工（1702.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年純利將同比錄得顯著增長（上半年同比大增 56.8% 且為 2016 年純利之 1.8 倍），主要受惠於尿素、甲醇及其他副產品的平均售價回升。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)