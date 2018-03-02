「股神」巴菲特已經無法戰勝市場了？

美股已連續三天下跌，世界富豪們的財富也隨之蒸發，而有「股神」之稱的巴菲特則是本周目前為止的最大「輸家」。

據彭博統計，在這周的四個交易日裡，巴菲特的財富減少了 37.4 億美元，是同期這個地球上虧錢最多的人了。

Facebook 創始人祖克伯緊隨其後，同期財富減少了 37.1 億美元；而 Google 創始人 Sergey Brin 和 Larry Page 則分別虧了約 30 億美元。

周四，道指收跌約 400 點，為最近兩年來首次落得連續三個交易日跌幅超過 1%；標普 500 指數收跌 1.33%，三天跌幅達 3.7%。

「股神」的財富隨著市場波動而有起伏太平常不過了，但長期來看，巴菲特旗下波克夏海瑟威公司的業績相對大盤的表現已經大不如從前了。

在上周六公布的年度致股東信中，巴菲特依照慣例回顧了波克夏的業績與標普 500 指數表現的對比。

2017 年波克夏每股賬面價值的增幅是 23.0%，而標普 500 指數的增幅為 21.8%，波克夏跑贏 1.2 個百分點。

長期來看，1965-2017 年，波克夏的複合年增長率為 19.1%，明顯超過標普 500 指數的 9.9%，而 1964-2017 年波克夏的整體增長率是令人吃驚的 1088029%（即 10880 倍以上），而標普 500 指數為 15508%。

(圖片來源：巴菲特致股東信)

美國媒體網站 qz.com 用一張圖展示了一個趨勢：波克夏將市場遠遠拋在後面的時代已經接近尾聲。過去大約十年，這家公司的業績相對標普 500 指數來說遠遠沒有 1980 年代和 1990 年代那麼亮眼。

(圖片來源：Quartz)

但 Quartz 也指出，波克夏業績下降的趨勢並不代表巴菲特「廉頗老矣」，反而是他過去太為成功的一種表現。

例如，1980 年時，波克夏的回報率超越標普 500 表現的程度達到最大，但當時公司的市值只有 4.2 億美元。現在，公司市值是 5160 億美元。1980 年時能讓公司市值翻倍的殖利率，放現在看，只會讓市值增加 0.08%。

Quartz 認為，假如現在讓巴菲特從頭再來，只管理幾十億美元資產，那麼他的表現可能還會跟 30 年前一樣。

財經網站 Motley Fool 也指出，如果波克夏能維持過去 50 年的回報率，那麼 50 年後，該公司市值將達 7400 兆美元，相當於目前地球上所有人財富價值總和的 30 倍。即便巴菲特再厲害，也不可能把地球上的錢都賺走。

『新聞來源／華爾街見聞』