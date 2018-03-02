ISM官員批鋼鐵關稅是「重大錯誤」，因製造業已難滿足需求

【財訊快報／周鈺敏】彭博社報導，供應管理協會 (ISM) 製造業調查委員會表示，川普徵收鋼鐵關稅將會對美國製造企業造成嚴重打擊。ISM 製造業調查委員會主席 Timothy Fiore 週四批評川普政策是一個極大錯誤。他表示：「這麼做會徒增破壞和成本，美國已經不再生產許多那樣的鋼材了，所以不管怎樣都得仰賴進口。」



川普週四表示美國計畫對進口鋼材徵收 25% 的關稅，對進口鋁徵 10% 的關稅，並預計在下週簽署正式法令。川普稱關稅是為了確保美國公平貿易的必須手段，美國商務部亦稱基於保護國家安全必須徵收關稅。



與此同時，由於供應成本上升、工人數量不斷減少以及運輸短缺，製造業廠商已經在滿足需求方面陷入疲於奔命的狀態。根據 ISM 週四公布的月份調查，2 月的訂單積壓指數已經攀升至 13 年來新高，交貨時間也不斷延長。



上月個供應商交貨指數升至 61.1，該指數高於 50 表示交貨速度放緩。Fiore 表示，若實施關稅，這項數據還可能超過 65，將是自 2004 年年中以來前所未有的水準，因工廠得消化增加的成本並尋找新的供應。



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