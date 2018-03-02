港股ADR急挫 港交所(00388-HK)跌內銀股全軟

美國總統特朗普預告，下周起對進口鋼材徵收百分之25的關稅，和對進口鋁徵收一成的關稅。有關徵收懲罰性關稅消息引發對爆發貿易戰的憂慮，加上市場對加快加息憂慮升溫，美股重挫，連跌3日。港股ADR指數全日承壓，按比例計算收報30,633點，跌411點，跌1.34%。

騰訊控股(00700-HK)ADR收報436.38元，較港收市跌10.62元；匯豐控股(00005-HK)ADR收報77.65元，較港收市跌0.25元；中人壽(02628-HK)ADR收報22.94元，較港收市跌0.36元；港交所(00388-HK)ADR收報286.06元，較港收市跌5.54元。

內銀股偏軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報8.06元，較港收市跌0.16元；工商銀行(01398-HK)ADR收報6.66元，較港收市跌0.15元。

天然資源股方面，中海油(00883-HK)ADR收報11.13元，較港收市跌0.13元；中石油(00857-HK)ADR收報5.4元，較港收市跌0.06元；中石化(00386-HK)收報6.23元，較港收市跌0.05元。

中移動(00941-HK)ADR收報72.36元，較港收市跌0.54元；聯通(00762-HK)ADR收報9.93元，較港收市跌0.15元；中電信(00728-HK)ADR收報3.39元，較港收市跌0.05元。

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