川普宣布將對鋼鋁進口徵收25%與10%高額關稅，為貿易戰敲起戰鼓

【財訊快報／陳孟朔】綜合外電報導，美國總統川普 (Donald Trump) 週四宣布，將對進口鋼徵收 25% 關稅，對進口鋁徵收 10% 關稅，以保護美國鋼鋁產業，但批評人士表示，這不會提振就業，反而可能招來貿易戰的戰鼓。川普在同美國鋼鋁生產商高階主管會晤後宣布，下週將正式宣布上述關稅措施。「我們將重建我們的鋼、鋁產業。」



關稅消息帶動美國本土鋼鋁生產商股價上揚，但消費者成本增加，和貿易戰的疑雲，美股道瓊指數週四再瀉 420 點或 1.7%，三天急吐超過, 100 點或 4.3%。



對此，中國表示，會限制美國大豆進口作為報復性措施。而歐盟則表態，對美國徵收鋼鋁進口關稅深表遺憾，將在數日內作出強硬且相表示的回應。



川普週四宣布，美國計畫對進口鋼鐵和鋁徵收新的關稅，並預計在下週簽署正式法令。「下週將準備好可能的關稅細節，將對進口鋼鐵和鋁分別徵稅 25% 和 10%。」



目前還不清楚這種新的關稅是將適用於所有進口鋼鐵和鋁，還是僅針對特定國家的進口產品。



川普表示，現在的貿易趨勢對美國鋼鐵和鋁行業造成「破壞」。在川普做出這項宣布之前，鋼鐵和鋁行業的企業高階主管週四在白宮與政府高官召開一次會議，這些高階主管支持川普政府徵收新的關稅。但是，川普顧問還沒能就如何徵收新關稅的問題達成一致，因此使得川普週四宣布的這一消息顯得有些混亂。



針對鋼鐵和鋁徵收新的關稅，將代表川普在貿易保護主義政策上邁出的最新一步，正是這種政策幫助他在 2016 年的美國總統大選中取得勝利。川普曾多次批評前幾任總統達成的自由貿易協定，並承諾將讓國際貿易變得對美國來說更加公平。



川普採取的這種行動，也已引發有關其他國家可能會採取報復措施的憂慮，而報復行動一旦發生，則可能會令美國經濟受到損害。



媒體先前報導，隨著川普推進新的關稅，歐盟等正在考慮針對有著政治重要性的美國產品採取報復性措施。有報導提到，這種報復行動可能會以哈雷大衛森 (NYSE:HOG) 重機、波本威士卡或農產品為目標。



高關稅的問題已使得白宮內部出現對立，一方是以川普政府首席經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 為代表的支持全球主義的派系，另一方則是以貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 為首的貿易保護主義派系。在進行的對話中，科恩派系與納瓦羅、美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 和美國貿易代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 等貿易「鷹派」人士未能達成共識。美國商務部曾在上個月建議針對外國的金屬生產商徵收沉重的關稅或對其採取配額制。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』